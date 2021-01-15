Rolls-Royce в 2020 году увеличил продажи в РФ на 4%

Продажи автомобилей Rolls-Royce в России побили исторический рекорд. В 2020 году в РФ было продано более 200 автомобилей британской марки — это максимум с момента поставки первой машины Rolls-Royce в Санкт-Петербург в 1910 году, сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с 2019 годом прирост составил 4% — результат позапрошлого года также оказался рекордным.

Самыми популярными моделями Rolls-Royce в РФ в 2020 году стали Cullinan, Black Badge и Phantom.

Россия сохранила статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce. В РФ открыты три дилерских центра марки — один в Санкт-Петербурге и два в Москве. Москва — первый город в мире, где находятся сразу два дилера Rolls-Royce.

В октябре 2020 года в России состоялась премьера нового Rolls-Royce Ghost . Первые поставки автомобиля будут осуществляться уже в январе.

Ранее «Рамблер» сообщал, что по итогам 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в России на 9%.