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Rolls-Royce в 2020 году установил рекорд продаж в России 

Вероника Полынина 1 час назад
Rolls-Royce в 2020 году увеличил продажи в РФ на 4%
Фото: РИА Новости
Продажи автомобилей Rolls-Royce в России побили исторический рекорд. В 2020 году в РФ было продано более 200 автомобилей британской марки — это максимум с момента поставки первой машины Rolls-Royce в Санкт-Петербург в 1910 году, сообщает пресс-служба компании.
По сравнению с 2019 годом прирост составил 4% — результат позапрошлого года также оказался рекордным.
Самыми популярными моделями Rolls-Royce в РФ в 2020 году стали Cullinan, Black Badge и Phantom.
Россия сохранила статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce. В РФ открыты три дилерских центра марки — один в Санкт-Петербурге и два в Москве. Москва — первый город в мире, где находятся сразу два дилера Rolls-Royce.
В октябре 2020 года в России состоялась премьера нового Rolls-Royce Ghost. Первые поставки автомобиля будут осуществляться уже в январе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по итогам 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились в России на 9%.
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Автоновости , Rolls-Royce Ghost , Rolls-Royce
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