В США восхитились новым поколением Lada Niva 

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Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.

Ранее в " АвтоВАЗе " сообщили, что в 2024 году появится полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault-Nissan

Издание пишет, что "величайший советский автомобиль всех времен" получит новую жизнь, в том числе благодаря новой бизнес-стратегии Renault

В материале также выражается надежда, что "любимая Niva, возможно, останется в испытанном виде еще на полвека".