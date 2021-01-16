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В США восхитились новым поколением Lada Niva 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
В США восхитились новым поколением Lada Niva
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.
Ранее в "АвтоВАЗе" сообщили, что в 2024 году появится полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault-Nissan.
Издание пишет, что "величайший советский автомобиль всех времен" получит новую жизнь, в том числе благодаря новой бизнес-стратегии Renault.
В материале также выражается надежда, что "любимая Niva, возможно, останется в испытанном виде еще на полвека".
Кроме того, автор обратил внимание на форму фар прототипа нового российского внедорожника, который можно увидеть на размещенном в Сети промо-ролике. По мнению издания, "L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри" отсылает к названию марки Lada. Автор статьи называет эту особенность своим "любимым штрихом" в Niva 2024 и добавляет, что команда разработчиков американского внедорожника Hummer "могла бы кое-чему научиться" у своих российских коллег.
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Автоновости , Lada , Renault , Hummer , Автоваз
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