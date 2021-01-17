«Автоваз» повысил цены на автомобили 

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей — концерн "Автоваз" — поднимает на 10-39 тысяч рублей цены на свою продукцию. Такие изменения отражаются в сервисе "Лада. Онлайн".

Без изменений остаются только цены на Lada Niva — от 738 тысяч рублей.

Рост цен на разные версии модели Lada Niva Legend (Lada 4x4) составил от 12 до 14 тысяч рублей и начинается от 599 900 рублей за полноприводную трехдверку.

Lada Granta стала дороже на 10-13 тысяч рублей. Теперь она обойдется покупателю минимум в 499 900 рублей.

Семейство Largus подорожало на 15 тысяч рублей. За универсал придется отдать минимум 668 900 рублей, за фургон — 655 900 рублей. В зависимости от исполнения выросли цены на Lada Xray — на 10-19 тысяч рублей за машину, минимально авто обойдется в 679 900 рублей.