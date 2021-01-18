Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

В России увеличат штрафы за отсутствие техосмотра 

Ura.Ru и ещё 1 2 часа назад
За отсутствие диагностической карты автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч рублей, а намеренное прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях будет наказываться уголовной ответственностью. Соответствующие изменения в закон вступают в силу с 1 марта 2021 года. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«С 1 марта 2021 года появится штраф за отсутствие диагностической карты, для физических лиц он составит 2 тыс. рублей. За сознательное прохождение техосмотрa в организациях без соответствующей аккредитации автовладельцам грозит уголовная ответственность — лишение или ограничение свободы на год либо год общественных работ», — пишут «Известия».

Кроме того, страховщик может доказать, что авария произошла из-за неисправности автомобиля, которая не была выявлена при прохождении ТО. В этом случае компенсацию убытков должен будет выплатить виновник ДТП.
Ежегодный техосмотр будут обязаны проходить автомобили старше 10 лет. Транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет необходимо будет диагностировать раз в два года. При этом от ТО будут освобождены новые автомобили возрастом до четырех лет, военные и служебные транспортные средства, а также машины в городской собственности (городской наземный электротранспорт, дорожно-строительная техника, тракторы).
Ранее стало известно, что карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Кроме того, автомобиль до и после техосмотра придется фиксировать на камеру, чтобы было видно передние номера машины. А покупка диагностической карты станет невозможной, так как она будет оформляться в электронном виде в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система).
Ura.Ru: последние новости
Российских водителей будут лишать прав за три нарушения. Список Российских водителей будут лишать прав за три нарушения. Список В России подорожал бензин В России подорожал бензин Производители «Спутник V» ответили на указ Путина о вакцинации Производители «Спутник V» ответили на указ Путина о вакцинации
Комментарии 2
Автоновости , Видео , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение