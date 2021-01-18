В России увеличат штрафы за отсутствие техосмотра 

За отсутствие диагностической карты автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч рублей, а намеренное прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях будет наказываться уголовной ответственностью. Соответствующие изменения в закон вступают в силу с 1 марта 2021 года. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«С 1 марта 2021 года появится штраф за отсутствие диагностической карты, для физических лиц он составит 2 тыс. рублей. За сознательное прохождение техосмотрa в организациях без соответствующей аккредитации автовладельцам грозит уголовная ответственность — лишение или ограничение свободы на год либо год общественных работ», — пишут «Известия».

Кроме того, страховщик может доказать, что авария произошла из-за неисправности автомобиля, которая не была выявлена при прохождении ТО. В этом случае компенсацию убытков должен будет выплатить виновник ДТП.

Ежегодный техосмотр будут обязаны проходить автомобили старше 10 лет. Транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет необходимо будет диагностировать раз в два года. При этом от ТО будут освобождены новые автомобили возрастом до четырех лет, военные и служебные транспортные средства, а также машины в городской собственности (городской наземный электротранспорт, дорожно-строительная техника, тракторы).

Ранее стало известно, что карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Кроме того, автомобиль до и после техосмотра придется фиксировать на камеру, чтобы было видно передние номера машины. А покупка диагностической карты станет невозможной, так как она будет оформляться в электронном виде в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система).