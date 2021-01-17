В Госдуме озвучили минусы ввода QR-кодов вместо прав

Сегодня Минцифры анонсировало эксперимент по переходу с бумажных удостоверений на мобильное приложение. Планируется, что инспекторов снабдят считывающими устройствами. Запуск приложения в тестовом режиме намечен на 2021 год.

«Необходимо проверять не просто наличие водительского удостоверения, но и фото гражданина. Я сомневаюсь, что у нас есть фотобаза водителей. По закону штраф направляется собственнику транспортного средства, собственник есть в электронной базе ГАИ, совсем не обязательно, чтобы за рулём был именно он. Вопрос в том, есть ли фотобаза водителей, по которой можно не просто установить, что такое-то водительское удостоверение в природе существует, но и в том, что водитель, которого остановил инспектор, соответствует этому фото».

Таким образом человека превращают в «приложение к QR-коду», высказался Лысаков. По его мнению, правильнее сделать универсальную пластиковую карту со всеми необходимыми документами на ней.

«Минус в том, что нас постепенно приучают к QR-коду. На мой взгляд, это достаточно двоякое впечатление производит, что людей начинают приучать к QR-коду, делая не приложение к живому человеку, а живого человека приложением к QR-коду. Поэтому посмотрим, как это будет работать. Мне, например, несложно возить маленькую карточку водительского удостоверения. Особой разницы я не вижу. Если бы была пластиковая карточка, которая бы заменяла собой и водительское удостоверение, и банковские реквизиты, и паспорт, и соцкарту, — это был бы более приемлемый универсальный вариант. Я считаю, что такой подход правильнее, чем предлагаемая система».

В качестве примера Лысаков привёл электронную страховку ОСАГО. Он напомнил, что после её введения водители стали искажать в электронной базе данные о своих автомобилях. Например, записывать их как трактор и платить за полис небольшую сумму. При проверке электронной базы у инспектора не возникает вопросов, так как все данные совпадают, сказал собеседник радиостанции. При этом он отметил, что необходимо развивать цифровые технологии. «Это наши цифровые реалии, умноженные на специфические российские условия. Поэтому практика проверит эту теорию», — заключил Лысаков.