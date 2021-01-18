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Водительские права в виде QR-кодов могут появиться в Подмосковье 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Права в виде QR-кодов могут появиться в Подмосковье
Фото: ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ / ПГ
Московская область может войти в число регионов, в которых в 2021 году планируется начать пилотный проект по электронным водительским удостоверениям в виде QR-кодов. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2021 году планирует провести эксперимент, в рамках которого информация о водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) будет отображаться в мобильном приложении в электронном виде. Это должно облегчить жизнь автомобилистам, которые забывают эти документы.

«В приложение будет занесена цифровая копия документов и присвоен QR-код, который можно будет показать инспектору ДПС, если вдруг забыли водительское удостоверение или СТС. Эксперимент планируют запустить на территории четырёх самых «цифровых» субъектов. В их число входит Московская область», — говорится в сообщении.

Всего в Московской области зарегистрировано около 3 млн автомобилей, но на дорогах региона в день их гораздо больше, отметил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев. По его мнению, вопрос с забытыми документами стоит изучить более детально, он не должен ограничиваться только приложением.

«Но однозначно на перспективу тема хорошая, которая должна облегчить жизнь автолюбителям», — сказал депутат.

Отмечается, что в пилотный проект по электронным водительскому удостоверению и СТС также могут войти Москва и Татарстан.
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Автоновости , Олег Григорьев , ГИБДД
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