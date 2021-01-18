BMW отзывает более 20 тысяч автомобилей в России 

Компания « БМВ Русланд Трейдинг» 15 января объявила об отзыве 21693 автомобиля BMW 3 Series Sedan, Touring, Coupe и Cabrio (серия F93), реализованных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года. Причиной отзыва является возможное со временем ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора. В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте. В очень редких случаях это может привести к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка и доработка штекерного соединения на выходном каскаде вентилятора. При необходимости также будет заменен выходной каскад вентилятора. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в ноябре прошлого года компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 216 кроссоверов BMW X5 , X6 и X7, изготовленных с августа по октябрь 2020 года. Причина отзыва: из-за ошибки в процессе сварки приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги было выполнено неправильно. Неправильное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги может привести к его полному отделению. В результате потери направляющей системы подвески колеса, автомобиль может стать неуправляемым. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка серийного номера переднего подрамника и, при необходимости, замена переднего подрамника.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры BMW реализовали 42721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.