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В Индии представили Renault Duster 2021 «для миллионеров» 

Car.ru 4 часа назад
В Индии представили Renault Duster 2021 «для миллионеров»
Фото: Car.ru
Индийские тюнеры из DC Design доработали знаменитый паркетник Renault Duster 2021, что позволило в Сети назвать его «машиной для миллионеров». К примеру, специалисты заметно улучшили салон автомобиля.
Внешне Renault Duster 2021 изменился оптикой и радиаторной решеткой, гораздо больше перемен претерпел салон машины. Индийцы обшивку из ткани заменили на кожу, убрав также пластик: вместо него они установили деревянные вставки. Клавиши управления на экране тоже являются новыми. Стоит отметить наличие и модернизированной мультимедийной системы.
В случае надобности, кресла в Renault Duster легко трансформируются в так называемый «спальный мешок». Пользователи уверены, что благодаря всем этим изменениям французский кроссовер больше напоминает Toyota Land Cruiser, но при этом ему не хватает премиальности и брутальности во внешнем виде.
Интерьер в целом поражает великолепием, что дало повод автолюбителям сравнить его со знаменитой достопримечательностью Индии Тадж-Махалом.
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Автоновости , Renault Duster , Toyota , Toyota Land Cruiser , Renault
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