В Индии представили Renault Duster 2021 «для миллионеров» 

Индийские тюнеры из DC Design доработали знаменитый паркетник Renault Duster 2021, что позволило в Сети назвать его «машиной для миллионеров». К примеру, специалисты заметно улучшили салон автомобиля.

Внешне Renault Duster 2021 изменился оптикой и радиаторной решеткой, гораздо больше перемен претерпел салон машины. Индийцы обшивку из ткани заменили на кожу, убрав также пластик: вместо него они установили деревянные вставки. Клавиши управления на экране тоже являются новыми. Стоит отметить наличие и модернизированной мультимедийной системы.

В случае надобности, кресла в Renault Duster легко трансформируются в так называемый «спальный мешок». Пользователи уверены, что благодаря всем этим изменениям французский кроссовер больше напоминает Toyota Land Cruiser, но при этом ему не хватает премиальности и брутальности во внешнем виде.

Интерьер в целом поражает великолепием, что дало повод автолюбителям сравнить его со знаменитой достопримечательностью Индии Тадж-Махалом.