УАЗ отказался от проекта «русского Prado»?

Портал Drom.ru сообщает, что проект по созданию российского внедорожника УАЗ, который окрестили «русским Prado», закрыт. Якобы автопроизводитель отказался от идеи выпуска такой модели еще в ноябре 2020 года, хотя некоторые шансы на возобновление разработки все же оставались. Однако теперь решение о закрытии проекта «похоже на окончательное», о чем изданию рассказали источники в компании и бывшие сотрудники УАЗа.

Впервые о новом перспективном внедорожнике УАЗа заговорили еще несколько лет назад. В самой компании новинку называли «Патриот-2020», то есть модель должна была стать глубоко модернизированным вариантом существующего «Патриота». Однако в Сети за будущим автомобилем закрепилось прозвище «русский Prado» — именно так его назвал владельц «Соллерса» Вадим Швецов , пояснив, что это будет внедорожник «на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado » с ценником на уровне 1,5 миллиона рублей.

Позже появились подробности о технической начинке «Патриота-2020»: ему был обещан бензиновый турбодвигатель (150 и 170 лошадиных сил), за разработку которого отвечал Заволжский моторный завод . Кроме того, ходили слухи, что модель также могут предложить с 2,2-литровым дизельным двигателем Ford, который в настоящее время устанавливается на коммерческий Transit.

© Drom.ru / Рендер нового «Патриота»

На протяжении года УАЗ патентовал различные детали для будущей модели, от радиаторной решетки до мультимедийной системы. Drom.ru сообщает, что автопроизводитель даже собрал несколько полноразмерных макетов «русского Prado», однако до ходовых дело так и не дошло.

Журналисты называют несколько причин закрытия проекта — это «хронический недостаток денег» и связанные с этим «постоянные конструктивные упрощения машины». По оценкам источников издания, общие затраты на «Патриот-2020» оцениваются в 100 миллионов долларов, а если бы внедорожник сделали таким, каким он задумывался изначально, то потребовалось бы в разы больше. Более того, разработка внедорожника изначально проходила «в условиях критически недостаточного финансирования» — немаловажным фактором стала и подготовка к производству автомобилей Aurus на заводе «Соллерс» в Елабуге, которая оказалась «существенно дороже, чем планировалось».

В самом же УАЗе не спешат «хоронить» проект. Представитель бренда рассказал «Мотору», что в период пандемии автопроизводитель действительно был вынужден заморозить ряд работ по проекту.

«Сейчас мы разрабатываем новый график инвестиций и план реализации, — заявил он. — Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ никто не отказывается».