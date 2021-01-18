В Москве за 7 миллионов рублей продают единственный в мире автомобиль ГАЗ-21, собранный на базе Mercedes-Benz CLS 55. Как сообщает Аutonews.ru, объявление о продаже необычной машины появилось на «Авто.ру».

Гибрид собрали в Германии на заводе GAD Motors Germany. Производители взяли от «Волги» фары, подфарники и фонари, в также сделали узнаваемыми бампер, капот и крышку багажника. «Внутренности» — салон и то, что под капотом — достались машине от Mercedes. Заявленная мощность автомобиля — 600 л.с., а пробег менее 30 тысяч км. Коробка передач автоматическая.

У машины было более трех владельцев, последний из которых ездил на ней более 5 лет.