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Гибрид «Волги» и Mercedes оценили в 7 млн рублей 

Александр Котлеткин 1 час назад
В Москве за 7 миллионов рублей продают единственный в мире автомобиль ГАЗ-21, собранный на базе Mercedes-Benz CLS 55. Как сообщает Аutonews.ru, объявление о продаже необычной машины появилось на «Авто.ру».
Гибрид собрали в Германии на заводе GAD Motors Germany. Производители взяли от «Волги» фары, подфарники и фонари, в также сделали узнаваемыми бампер, капот и крышку багажника. «Внутренности» — салон и то, что под капотом — достались машине от Mercedes. Заявленная мощность автомобиля — 600 л.с., а пробег менее 30 тысяч км. Коробка передач автоматическая.
У машины было более трех владельцев, последний из которых ездил на ней более 5 лет.
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Автоновости , Фото , Mercedes-Benz
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