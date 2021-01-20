Гудбай, Америка: Chrysler покинул российский рынок

Автокомпания Chrysler прекратила дистрибуцию автомобилей на территории России, выяснила «Газета.Ru». О завершении поставок новых автомобилей с прошлого года сообщают и продавцы в российских автосалонах концерна FCA ( Fiat Chrysler Automobiles). В последние годы компания торговала всего лишь одной моделью — минивэном, который из-за высокой цены не мог конкурировать с другими машинами и его продажи свелись к десяткам штук.

Продажи единственной модели американского бренда Chrysler в России — большого минивэна Pacifica —прекращены, как и дистрибуция марки в целом. Об этом «Газете.Ru» сообщили несколько собеседников в дилерском сообществе, отметив, что фактически активность марки «уже на протяжении десятилетия стремилась к нулю». Автомобили перестали поставляться еще в прошлом году, уточнили собеседники.

Согласно базе одобрений типа транспортного средства (ОТТС) Росстандарта России, действие необходимого для регистрации модели в ГИБДД и реализации на территории страны сертификата истекло у минивэна Chrysler Pacifica еще в середине прошлого года. Нового документа, дающего право на ввод товара в оборот на территории страны, компания так и не оформила.

Менеджер одного из официальных дилеров Chrysler сообщил, что все минивэны Pacifica распроданы, а новую машину «физически нельзя заказать». Информацию о прекращение продаж автомобилей Chrysler в России подтвердили на официальной горячей линии «Эфсиэй Рус» — российского представительства концерна FCA (Fiat Chrysler).

«Автомобили Chrysler Pacifica более не поставляется на рынок РФ, с чем это связано информации нет, — рассказал оператор горячей линии FCA в России. —На данный момент дистрибуции автомобилей данной марки больше нет. Соответственно поставок нет и пока не планируются».

Информацию о прекращении поставок автомобилей Chrysler в Россию также подтвердил источник «Газеты.Ru», знакомый с планами FCA. В пресс-службе FCA вопросы «Газеты.Ru» о причинах отказа от дистрибуции марки Chrysler в России оставили без комментариев.

Помимо минивена Pacifica в России марка Chrysler была ограниченно представлена седаном 300С (покинул российский рынок в 2012 году — «Газета.Ru»), напомнил операционный директор автомобильной группы «Авилон» Олег Шамба. Группа «Авилон» имеет дилерский контракт с брендом Chrysler.

«Автомобиль 300С оказался слишком дорогим по сравнению с аналогами от конкурентов Mercedes-Benz, BMW и Audi. Последние машины Chrysler Pacifica дилеры продавали в конце 2020 года. Кроме этого по марке ничего не было представлено на рынке, поэтому, вероятнее всего, и было принято такое решение бренда, в связи с нерентабельностью.

Планов по возвращению пока нет», — рассказал «Газете.Ru» Олег Шамба.

По его словам поклонников у марки Chrysler на российском рынке было немного. Скорее присутствовал эпизодичный спрос на некоторые машины бренда, «потому что это, безусловно, хорошие и необычные модели», уточнил собеседник.

Концерн FCA в данный момент переживает трансформацию, накануне была завершена сделка по слиянию итало-американской компании с французской автомобильной группой PSA Group (Peugeot-Citroen). В результате в мировом автопроме появился новый трансатлантический автогигант, который получил название Stellantis NV. Этот концерн станет четвертой по размеру автомобильной корпорацией в мире и сможет выпускать до 8,7 млн машин в год.

С помощью слияния все партнеры сделки рассчитывают ежегодно экономить пять миллиардов евро.

Если говорить в целом про политику FCA в России, то, очевидно, на нашем рынке были допущены некоторые управленческие ошибки, в том числе по взаимоотношению с дилерами, маркетингу и ряду многих острых вопросов, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Собственно и моделей у них ходовых не было, которые могли бы как-то заинтересовать россиян», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Автомобили американской марки Chrysler поставляются в Россию свыше двадцати лет, в начале 2000-х годов, их дистрибуция была возложена на представительство DaimlerChrysler — еще один союз американцев с европейским производителем, который продлился до 2007 года.

Затем официальным импортером Chrysler стала прямая дочка компании «Крайслер РУС», а после слияния с Fiat — «Эфсиэй Рус».

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, самым удачным для марки Chrysler был 2008 год, когда было реализовано 1425 автомобилей. В 2020 году было продано 36 (снижение на 20%) минивэнов Pacifica, стоимостью от 4,5 млн рублей каждый.