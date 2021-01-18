Автолюбителям разъяснили правила прохождения ТО с 1 марта

С 1 марта российских водителей начнут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков.

Кроме того, за прохождение техосмотрa (ТО) в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.

Если страховщик докажет, что ДТП случилось из-за неисправности автомобиля, которую можно было выявить при прохождении ТО, компенсировать убытки придется виновнику аварии.

По новым правилам, от ежегодного техосмотра освобождены машины возрастом до четырех лет. Автомобили, выпущенные от четырех до десяти лет назад, нужно будет отправлять на ТО раз в два года. Машины старше десяти лет — раз в год. Эти же правила касаются мотоциклов, грузовиков грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов и полуприцепов.

Как писал «Рамблер», ранее в России ввели новый запрет для водителей — с января нельзя парковаться на крышках колодцев пожарных гидрантов, но со штрафами за это нарушение не все так просто.

Адвокат Анатолий Миронов отмечал, что из текста Правил противопожарного режима невозможно сделать однозначный вывод — предписывающая это норма или запрещающая.

Чтобы избежать нарушения, водитель должен четко видеть гидранты или пожарные патрубки, их необходимо обозначать знаками или табличками. Без этого водитель не может узнать, что находится под крышкой колодца — канализация или пожарный гидрант, поэтому штраф будет незаконным.