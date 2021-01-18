Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Сколько автомобилей смогут купить россияне по госпрограммам в 2021 году 

Российская Газета 1 час назад
Сколько автомобилей смогут купить россияне по госпрограммам в 2021 году
Фото: Сергей Куксин/РГ
Более 16 млрд рублей запланировано выделить на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили, сообщили "РГ" в Минпромторге. Средства будут распределены по различным программам.
По расчетам министерства, это позволит простимулировать продажи более 93 тысяч автомобилей. Действующие программы льготного автокредитования и лизинга, а также продаж газомоторной техники рассчитаны практически на все категории: частных автолюбителей, индивидуальных предпринимателей и корпоративный сектор.
Самый серьезный объем средств — 8,7 млрд рублей — выделяется на стимулирование продаж для физлиц. Программа предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль, для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Программа рассчитана на граждан, приобретающих первый автомобиль; семьи с одним и более ребенком; работников государственных медучреждений. Также на скидку могут рассчитывать автолюбители при сдаче в trade-in авто старше 6 лет, если они являлись его владельцем более года. Обязательное условие — стоимость нового автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей.
В программе льготного автокредитования участвуют следующие модели: УАЗ "Пикап", "Профи", "Патриот", "Хантер", моделей 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификаций; Lada 4х4, Granta, Largus, XRay, Vesta; ГАЗ "Соболь", GAZelle "Бизнес", GAZelle Next; Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana; Chevrolet Niva/Lada Niva; Kia Rio; Hyundai Creta, Solaris; Datsun On-Do, mi-Do.
На программу льготного лизинга, рассчитанную на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотрено 3,8 млрд рублей. Эта программа предполагает скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не более 500 тысяч рублей).
Еще 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирование продаж газомоторной техники. Эта программа доступна для всех типов покупателей и имеет для них равные условия. Она предполагает скидку на покупку техники в кредит, лизинг или за наличные средства. Выбор по данной программе также достаточно широк: от легковушек и грузовиков до автобусов, при условии, что вся техника работает на компримированном или сжиженном газе. Объем скидки — от 105 тысяч до 3,4 млн рублей.
Видео дня. Российским водителям разрешат не возить с собой права
Российская Газета: последние новости
Кто в Москве получает больше 200 тысяч рублей Кто в Москве получает больше 200 тысяч рублей СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц В Краснодаре начнут собирать троллейбусы с автономным ходом В Краснодаре начнут собирать троллейбусы с автономным ходом
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Datsun , Chevrolet , Kia , Hyundai Creta , Lada , УАЗ , Renault Logan , Chevrolet Niva , Renault , Kia Rio , ГАЗ Соболь , Datsun on-DO , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение