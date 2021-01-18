48-летнюю «Волгу» оценили в три миллиона рублей

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России продают автомобиль ГАЗ-24 "Волга" за три миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на портале "Авто.ру".

Согласно информации, указанной в объявлении, автомобиль 1973 года выпуска был восстановлен до состояния нового инженерами "Горьковского автомобильного завода" . Автомобиль реставрировали непосредственно в цехах предприятия. Все детали машины оригинальные.

Красная "Волга" имеет механическую коробку передач, а ее пробег составляет всего 310 километров. В настоящий момент машина находится в частной коллекции.

Советский автомобиль ГАЗ-24 "Волга" серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1966 по 1986 год. Он пришел на смену модели ГАЗ-21.