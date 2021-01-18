Бензин на большинстве московских АЗС подорожал

Цены на бензин на прошлой неделе, с 11 по 18 января, выросли на большинстве АЗС Москвы, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по состоянию на понедельник бензин Аи-92 подорожал на 14 копеек, до 44,08 рубля, Аи-95 — на 15 копеек, до 48,65 рубля, Аи-98 — на 20 копеек, до 55,07 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 4 копейки, до 48,33 рубля за литр.

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на семи сетях АЗС из десяти: "Транс-АЗС", "Татнефть-АЗС-Запад", "Шелл Нефть", "РН-Москва" и "ТНК-Столица" (входят в "Роснефть" ), "Нефтьмагистраль" и "Петрол Комплекс".

Аи-98 подорожал на шести сетях, упомянутых выше, за исключением сети АЗС "Татнефти" . Дизельное топливо подорожало на четырех сетях — "Транс-АЗС", "Татнефть-АЗС-Запад", "Шелл Нефть" и "Нефтьмагистраль".