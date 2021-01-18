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Бензин на большинстве московских АЗС снова подорожал 

Прайм 1 час назад
Бензин на большинстве московских АЗС подорожал
Фото: ТАСС
Цены на бензин на прошлой неделе, с 11 по 18 января, выросли на большинстве АЗС Москвы, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, по состоянию на понедельник бензин Аи-92 подорожал на 14 копеек, до 44,08 рубля, Аи-95 — на 15 копеек, до 48,65 рубля, Аи-98 — на 20 копеек, до 55,07 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 4 копейки, до 48,33 рубля за литр.
Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на семи сетях АЗС из десяти: "Транс-АЗС", "Татнефть-АЗС-Запад", "Шелл Нефть", "РН-Москва" и "ТНК-Столица" (входят в "Роснефть"), "Нефтьмагистраль" и "Петрол Комплекс".
Аи-98 подорожал на шести сетях, упомянутых выше, за исключением сети АЗС "Татнефти". Дизельное топливо подорожало на четырех сетях — "Транс-АЗС", "Татнефть-АЗС-Запад", "Шелл Нефть" и "Нефтьмагистраль".
Биржевые цены на бензин начали активный рост в конце декабря. В последнюю торговую неделю прошлого года на СПбМТСБ, с 21 по 24 декабря, эти цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на 5,4% и 7,4%. В начале января биржевые цены продолжали рост. Позднее Минэнерго заверило, что рост розничных цен на топливо в 2021 году не превысит ожидаемых темпов инфляции.
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Автоновости , Татнефть , Минэнерго , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , Роснефть
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