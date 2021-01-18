«АвтоВАЗу» предрекли потерю компетенций в легковом автопроме

Бренд Lada в рамках концерна Renault объединяет инжиниринговые разработки с румынской маркой Dacia . В результате слияния "АвтоВАЗ" откажется от платформы Vesta, Granta, Niva, вместо них у обоих компаний будет универсальная платформа CMF-B. Эксперты считают, что переформатирование "АвтоВАЗа" и отказ от собственных разработок может негативно отразиться на локализации и российских поставщиках, вдобавок у России не останется компетенций в легковом автопроме.

Renault объединит внутри концерна в одну подведомственную структуру два своих бренда Lada и Dacia, об этом стало известно накануне из презентации, посвященной новой стратегии французского автогиганта.

Так, согласно презентации, у обеих марок уже с 2025 года должна появиться одна единственная глобальная модульная платформа CMF-B, и все новые машины будут строиться только на ней. Сейчас CMF-B уже используют новые поколения хетчбека Sandero и седана Logan, у Lada — пока ни одна из машин.

У Lada и Dacia сейчас всего четыре платформы — одна из них общая B0, а остальные три исключительно вазовские — те, на которых построены нынешние бестселлеры Lada Vesta , Granta и Niva. Появляется вопрос, что будет с машинами, которые сейчас приносят основную кассу Волжскому автозаводу — как они будут переработаны под новую архитектуры платформы CMF-B.

В презентации представители Renault не дают ответа на это вопрос. Тем не менее сообщается, что общее число моделей и типов их кузовов снизится с 18 до 11, а общий объем выпуска автомобилей превысит один миллион автомобилей в год.

Собственно коллаборация французского Renault, который начал скупать акции российского автогиганта еще в 2007 году, уже идет активными темпами. Как сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа», сейчас предприятие глубоко интегрировано в глобальные производственные процессы группы Renault.

«Компания поставляет кузовные детали, комплектующие, силовые агрегаты на заводы Renault в России, Румынии и Турции. «АвтоВАЗ» и Renault уже имеют общие инжиниринговые (RRTC) и закупочные (APO Rus) структуры в России. Мы постоянно изучаем другие возможные синергетические эффекты, которые обеспечат повышение эффективности и оптимизацию затрат для «АвтоВАЗа» и партнеров», — сообщил «Газете.Ru» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

По его словам, платформа CMF-B — это «будущая сильная синергия», которая позволит бренду Lada получить выгоду от наиболее передовых технологий в автомобильной промышленности и эффекта масштабирования производства.

В Тольятти основную задачу для себя видят «в продолжении собственной трансформации, чтобы стать эффективным и конкурентоспособным производителем автомобилей» мирового уровня в рамках концерна, а также в сохранении лидирующей доли рынка, в том числе в финансовом выражении.

На «АвтоВАЗе» уклонились от комментариев относительно того, на какой платформе будут построены будущие поколения машин завода, но перечислили хронологию обновления модельного ряда на ближайший период.

«Что касается модельного ряда Lada, то уже в этом году мы начнем продажи нового Lada Largus и Niva Travel.

Продолжается активная работа по подготовке обновления для Vesta. В рамках объявленной Groupe Renault стратегии Renaulution, Lada усиливает свой продуктовой план четырьмя совершенно новыми моделями, которые компания выпустит к 2025 году, включая полностью новое поколение Niva в 2024 году, а также, что очень важно, выход бренда в новый для себя С-SUV сегмент», — уточнил Ильинский.

Для российской автомобильной промышленности вероятный отказ «АвтоВАЗа» от платформ Vesta, Granta и Niva в пользу единой глобальной разработки альянса Renault-Nissan — это не просто шаг назад, а тотальная утрата компетенций в автомобильном инжиниринге, уверен автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Он напомнил, что платформа — ключевая составляющая в производстве автомобиля, в среднем мировые концерны тратят на ее разработку и внедрение до $10 млрд

Нынешние платформы «АвтоВАЗа», разработанные отечественными инженерами, завязаны на сотни российских поставщиков от четвертого до первого уровня. Что Granta, что Niva и даже боле молодая Vesta — это самые локализованные в российском автопроме автомобили, а, по сути, — это все, что осталось у страны от некогда могущественного легкового автопрома, напомнил Ифанов.

«Если мы отказываемся от них, то автоматом закрываем и российских поставщиков автокомпонентов. Французы если и будут их брать в панель партнеров, то крайне выборочно — как сейчас. С чего бы по-другому, ведь им и своих поставщиков надо кормить.

А если у вас в стране нет завода по производству, скажем, генераторов или он есть, но там подобно «Лего» из 10 деталей собирают одну, то вы не имеете компетенций в автомобильной промышленности. Вы — банановая республика по сборке интеллектуального достижения иностранцев для реализации вам же. Это так глупо», — негодует Ифанов.

Минпромторг обязан затормозить этот процесс, убежден эксперт. Потихонечку Renault избавляется от российских разработок. Усилиями Renault процесс отказа от российских разработок «АвтоВАЗа» начался давно, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако с точки зрения концерна замена нескольких платформ одной выглядит вполне логично и ожидаемо.

«Унификация производства дает существенную экономию. В этом смысле действия французов вполне понятны.

Их волнуют не проблемы российского автопрома, а возможность производить и продавать больше машин за меньшие деньги. Таков бизнес, — поделился мнением с «Газетой.Ru» Бургазлиев. — В тоже время «АвтоВАЗ» по-человечески, кончено, жалко, потому что самостоятельно произвести автомобиль, хотя бы подобный Vesta они уже никогда не смогут».