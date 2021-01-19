Объявлена дата премьеры нового Renault Duster в России 

Представители российского офиса Renault объявили дату премьеры кросса Duster новой генерации. Она должна состояться 11 февраля текущего года в формате онлайн.

Во время презентации автомобиля будет раскрыта информация про гамму моторов и рассекречены расценки, а также комплектации. Согласно ожиданиям, Duster второй генерации начнут продавать в РФ с двумя двигателями. Речь идет о бензиновой 1.6-литровой силовой установке Renault H4M на 114 «лошадей», которая функционирует с пятиступенчатой МКПП.

Вторым является бензиновый 1.3-литровый турбодвигатель на 150 лошадиных сил, с которым работает шестиступенчатая МКПП либо вариатор. В авто используется переднеприводная либо полноприводная система.

Ранее в Сети появились изображения экстерьера нового авто. Теперь представили шпионские фото интерьера транспортного средства. Новая генерация машины похвастается увеличенными размерами и модернизированной радиаторной решеткой. Оптика авто тоже будет модернизирована.

В транспортном средстве появятся фары, имеющие новые светодиодные дневные ходовые, а также светодиодные габаритные огни, получившие новую форму и другое наполнение. Сборкой новой версии Duster займутся в стенах московского автозавода «Рено Россия». Согласно предварительным данным, производство новинки начнется 22.01.2021 г.