Tesla открыла свой первый центр на Хайнане 

Американский производитель электромобилей Tesla открыл свой первый центр в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао" , он будет специализироваться на консультациях клиентов, организации поставок и послепродажном обслуживании.

Центр расположен в районе Сюин административного центра провинции — города Хайкоу. Как пишет газета, в планах компании в первой половине текущего года открыть второй центр в городе-курорте Санья на юге острова. Кроме того, к концу сентября Tesla планирует построить зарядные станции во всех населенных пунктах региона.

22 сентября прошлого года Tesla зарегистрировала и учредила свое представительство в городе Хайкоу. Сфера деятельности местного офиса включает в себя продажу и ремонт электрокаров, розничную торговлю автозапчастями и обслуживание инфраструктуры для зарядки электромобилей. 13 октября компания также подписала соглашение с хайнаньским инновационным парком интернет-индустрии Фусинчэн о строительстве в провинции выставочного павильона и испытательного центра.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

Для популяризации электромобилей и защиты уникальных экологических условий региона к 2025 году власти провинции планируют построить 260 тыс. зарядных станций. Согласно планам правительства, к концу 2030 года их количество в регионе достигнет 940 тыс., а общее число автомобилей на новых источниках энергии должно составить около 1 млн