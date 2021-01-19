Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Tesla открыла свой первый центр на Хайнане 

ТАСС и ещё 1 5 часов назад
Tesla открыла свой первый центр на Хайнане
Фото: EPA
Американский производитель электромобилей Tesla открыл свой первый центр в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", он будет специализироваться на консультациях клиентов, организации поставок и послепродажном обслуживании.
Центр расположен в районе Сюин административного центра провинции — города Хайкоу. Как пишет газета, в планах компании в первой половине текущего года открыть второй центр в городе-курорте Санья на юге острова. Кроме того, к концу сентября Tesla планирует построить зарядные станции во всех населенных пунктах региона.
22 сентября прошлого года Tesla зарегистрировала и учредила свое представительство в городе Хайкоу. Сфера деятельности местного офиса включает в себя продажу и ремонт электрокаров, розничную торговлю автозапчастями и обслуживание инфраструктуры для зарядки электромобилей. 13 октября компания также подписала соглашение с хайнаньским инновационным парком интернет-индустрии Фусинчэн о строительстве в провинции выставочного павильона и испытательного центра.
В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.
Для популяризации электромобилей и защиты уникальных экологических условий региона к 2025 году власти провинции планируют построить 260 тыс. зарядных станций. Согласно планам правительства, к концу 2030 года их количество в регионе достигнет 940 тыс., а общее число автомобилей на новых источниках энергии должно составить около 1 млн
Видео дня. Импорт легковых машин в Россию снизился
ТАСС: последние новости
"Автоваз" к 2025 году перейдет на выпуск автомобилей Lada на платформе Renault-Nissan "Автоваз" к 2025 году перейдет на выпуск автомобилей Lada на платформе Renault-Nissan "Ъ": в России стоимость поездок на такси за полгода выросла в среднем на 56% "Ъ": в России стоимость поездок на такси за полгода выросла в среднем на 56% В Шанхае начались продажи собранного в Китае кроссовера Tesla Model Y В Шанхае начались продажи собранного в Китае кроссовера Tesla Model Y
Комментарии
Автоновости , Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение