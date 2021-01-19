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Таксист подрезал учебное авто и закидал ученицу снегом 

Артём Кульша 2 часа назад
Водитель такси подрезал учебный автомобиль, обругал ученицу и закидал ее снегом. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Сегодня днем жительница Москвы по имени Устинья под руководством инструктора обучалась вождению за рулем учебной машины. На Запорожской улице авто заглохло. Другие водители стали сигналить и мигать фарами. Устинья завела автомобиль и резко нажала на педаль газа. В тот же момент ее подрезал сотрудник сервиса «Яндекс. Такси». Он остановился и вышел из машины.

«Овца тупая, * (черт возьми. — Прим. ред.)! Вы так ездите! С телефона вылазить надо! * (черт возьми. — Прим. ред.), овца *** (чертова. — Прим. ред.)!» — стал кричать мужчина.

После этого он взял горсть снега с авто Устиньи, бросил ее в женщину, вернулся в свой автомобиль и уехал. Устинья намерена обратиться в полицию в данной связи.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», две жительницы Норильска вызвали автомобиль через «Яндекс. Такси». Они указали в приложении один пункт назначения, а прибывшего водителя попросили отвези в два. Он отказался. Клиентки устроили скандал из-за этого. Они оскорбляли мужчину и угрожали ему тем, что муж одной из них работает в полиции.
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Автоновости , Видео , ДТП
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