Таксист подрезал учебное авто и закидал ученицу снегом 

Водитель такси подрезал учебный автомобиль, обругал ученицу и закидал ее снегом. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

Сегодня днем жительница Москвы по имени Устинья под руководством инструктора обучалась вождению за рулем учебной машины. На Запорожской улице авто заглохло. Другие водители стали сигналить и мигать фарами. Устинья завела автомобиль и резко нажала на педаль газа. В тот же момент ее подрезал сотрудник сервиса «Яндекс. Такси». Он остановился и вышел из машины.

«Овца тупая, * (черт возьми. — Прим. ред.)! Вы так ездите! С телефона вылазить надо! * (черт возьми. — Прим. ред.), овца *** (чертова. — Прим. ред.)!» — стал кричать мужчина.

После этого он взял горсть снега с авто Устиньи, бросил ее в женщину, вернулся в свой автомобиль и уехал. Устинья намерена обратиться в полицию в данной связи.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», две жительницы Норильска вызвали автомобиль через «Яндекс. Такси». Они указали в приложении один пункт назначения, а прибывшего водителя попросили отвези в два. Он отказался. Клиентки устроили скандал из-за этого. Они оскорбляли мужчину и угрожали ему тем, что муж одной из них работает в полиции.