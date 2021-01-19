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В России вновь повысят утильсбор на автомобили. Это отразится на ценах 

Motor.ru 37 минут назад
В России вновь повысят утильсбор на автомобили
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Правительство России планирует в очередной раз повысить утилизационный сбор на автомобили — этот вопрос был поднят на совещании в Минэкономразвития в минувшие выходные. Как выяснила газета «Ведомости», повышение утильсбора произойдет в феврале либо марте 2021 года. Это неминуемо отразится на стоимости автомобилей — по предварительным оценкам, она увеличится в среднем на 2 процента, или 70 тысяч рублей.
Изначально предполагалось, что утилизационный сбор увеличится уже в январе, однако проект был отложен в связи с тяжелой экономической ситуацией и ростом цен на продукты питания. Несмотря на это, Минэкономразвития поддерживает меру. В министерстве пояснили, что в течение 2020 года девальвация рубля к иностранной валюте на 25 процентов привела к тому, что доля утильсбора в цене импортируемых автомобилей снизилась. Поэтому предлагается увеличить базовую ставку на эти 25 процентов «для сохранения уровня тарифной защиты».
При этом новые автомобили в России уже подорожали с наступлением 2021 года: цены в среднем увеличились на 2-3 процента, что связано с инфляцией и ослаблением рубля.
Утильсбор был введен в 2012 году, и его платят как импортеры, так и производители автомобилей внутри страны. Однако российским автозаводам его компенсируют: с 2020 года гарантированная компенсация составляет 50 процентов от утильсбора, остальное зависит от уровня локализации.
Последний раз утильсбор в России увеличивался 1 января 2020 года. Тогда повышающие коэффициенты выросли на 18,6-145 процента в зависимости от объема двигателя автомобиля. Например, для машин с моторами объемом более 3,5 литра ставка выросла на 145 процентов, а на модели с двигателями объемом до одного литра — на 46,1 процента. В массовом сегменте повышение составило 112,5 процента.
Источник: Ведомости
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Автоновости , Правительство РФ , Минэкономразвития , Ведомости
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