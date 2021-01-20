Спрос на подержанные авто вырос в России

Из-за удорожания и дефицита новых автомобилей в России увеличился спрос на подержанные машины. Рост продаж на вторичном рынке в 2020 году составил 2%, при просадке в 9% на рынке первичном.

Сделки по авто с пробегом в последние месяцы росли, что эксперты называют нехарактерным явлением.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на подсчёты «Автостата», ноябрь и декабрь стали самыми топовыми в этом смысле. Кроме вышеуказанных проблем эксперты также отметили отсутствие скидок и акций на новые машины. Причём россиян не смутило даже резкое удорожание подержанных машин — почти на 7%, или до 290 тысяч рублей.

Самые дорогие предложения зафиксированы в Московской и Ленинградской областях (435 и 380 тысяч рублей), а также в Татарстане (315 тысяч). Дешевле всего можно было купить машину в Алтайском крае (190 тысяч рублей), в Омской (210 тысяч) и Кировской областях (220 тысяч).