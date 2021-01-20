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BMW может построить собственный завод в России 

Motor.ru и ещё 1 4 часа назад
BMW может построить собственный завод в России
Фото: © BMW
Компания BMW в нынешнем году собирается принять окончательное решение о постройке собственного завода в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского представительства BMW Group Штефана Тойхерта.
Тойхерт отметил, что в прошлом году более половины реализованных в России BMW были собраны локально, однако этот показатель постепенно снижается. Причина — в потере государственных субсидий, из-за которой цена локализованных машин становится более высокой как для марки, так и для покупателей.
Однако BMW не только планирует сохранить производство в России, но и рассматривает возможность постройки собственного завода.
«Мы считаем, что в этом году должно быть принято решение. Сейчас мы его рассматриваем в долгосрочном плане, чтобы оно было и надежным, и прибыльным, и отвечало задачам нашей компании», — сказал Тойхерт.
На сегодняшний день автомобили BMW для России собирают на мощностях «Автотора» в Калининграде. Там производят BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.
Еще в 2018 году компания планировала построить завод неподалеку от «Автотора» — в технопарке Храброво в Калининградской области. Однако летом 2019 баварцы отказались от этой идеи, так как вывести предприятие в прибыль удалось бы только при условии производства 100 тысяч автомобилей в год, что равно общим продажам премиальных автомобилей всех марок.
В прошлом году BMW удалось реализовать в России 42 721 автомобиль — на три процента больше, чем годом ранее. Лидером продаж стал кроссовер X5, на котором остановили выбор 7716 россиян. На втором месте — X3 с результатом 5579 проданных автомобилей, а на третьем — BMW 5-й серии с 5383 экземплярами.
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Автоновости , BMW , ИТАР-ТАСС
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