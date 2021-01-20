В Белоруссии готовы выпускать собственный электрокар 

Белорусские ученые заявили, что готовы начать выпускать электрокар, разработанный и построенный с нуля на территории страны. Об этом сообщает государственное агентство «БелТА» со ссылкой на председателя Президиума Национальной академии наук (НАН) Владимира Гусакова.

О появлении первого «батарейного» белорусского автомобиля Гусаков заявил, комментируя план развития электротранспорта до 2025 года. По его словам, у ученых уже готовы разработки, на базе которых его можно построить. Не хватает только средств — при условии достаточных вложений от инвесторов в НАН готовы приступить к производству уже в ближайшее время.

На сегодняшний день инженеры изучают различные типы аккумуляторов для белорусского электрокара. Вероятно, выбор будет сделан не в пользу популярных литий-ионных батарей из-за их высокой стоимости: цена такого источника питания зачастую составляет половину или больше стоимости электромобиля, отметил Гусаков.

По его прогнозам, в будущем литий-ионные аккумуляторы будут дорожать из-за ограниченных мировых запасов лития, поэтому в НАН работают также над графено-свинцовыми и графеновыми батареями. К их испытаниям ученые планируют приступить до конца января.

БелТА / Двухместный электрический спорткар, показанный в мае 2020 года

Первый белорусский электрокар был построен еще в 2017 году . Автомобиль создали на базе китайского Geely и оснастили комплектом батарей, которые обеспечивают запас хода в 100-150 километров. Тогда массовое производство планировали наладить через три-четыре года на заводе «БелДжи», однако этого так и не случилось.