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В Белоруссии готовы выпускать собственный электрокар 

Motor.ru 2 часа назад
В Белоруссии готовы выпускать собственный электрокар
Фото: © auto.onliner.by
Белорусские ученые заявили, что готовы начать выпускать электрокар, разработанный и построенный с нуля на территории страны. Об этом сообщает государственное агентство «БелТА» со ссылкой на председателя Президиума Национальной академии наук (НАН) Владимира Гусакова.
О появлении первого «батарейного» белорусского автомобиля Гусаков заявил, комментируя план развития электротранспорта до 2025 года. По его словам, у ученых уже готовы разработки, на базе которых его можно построить. Не хватает только средств — при условии достаточных вложений от инвесторов в НАН готовы приступить к производству уже в ближайшее время.
На сегодняшний день инженеры изучают различные типы аккумуляторов для белорусского электрокара. Вероятно, выбор будет сделан не в пользу популярных литий-ионных батарей из-за их высокой стоимости: цена такого источника питания зачастую составляет половину или больше стоимости электромобиля, отметил Гусаков.
По его прогнозам, в будущем литий-ионные аккумуляторы будут дорожать из-за ограниченных мировых запасов лития, поэтому в НАН работают также над графено-свинцовыми и графеновыми батареями. К их испытаниям ученые планируют приступить до конца января.
БелТА / Двухместный электрический спорткар, показанный в мае 2020 года
Первый белорусский электрокар был построен еще в 2017 году. Автомобиль создали на базе китайского Geely и оснастили комплектом батарей, которые обеспечивают запас хода в 100-150 километров. Тогда массовое производство планировали наладить через три-четыре года на заводе «БелДжи», однако этого так и не случилось.
В мае прошлого года НАН представила президенту Белоруссии Александру Лукашенко новый экспериментальный образец электрического спорткара, который назвали соперником Tesla. Двухместный автомобиль способен разгоняться до 170 километров в час и проезжать без подзарядки до 270 километров.
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Автоновости , Geely , Tesla , Александр Лукашенко
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