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Ford Mustang станет полностью электрическим в 2028 году 

Car.ru и ещё 1 5 часов назад
Ford Mustang станет полностью электрическим в 2028 году
Фото: Car.ru
Американская компания Ford собирается представить публике в 2027 году полностью электрический автомобиль Mustang, его текущая версия пока будет выпускаться в нынешней конструкции. С такой информацией выступили журналисты Autoline Daily, ссылаясь на AutoForeSolution.
Эксперты назвали эту новость важной, потому как данное решение Ford положит конец «формуле маслкаров», существование которой продолжалось в течение долгих лет. Предполагается, Mustang новой генерации появится на рынке без классических ДВС. Семь лет до возникновения электрокара Mustang дает достаточно времени фирме из США для извлечения ценных уроков из Mach-E, чтобы использовать их в процессе сборки инновационной машины. Если все будет идти по плану, то производство этого электрокара стартует в конце 2028 года.
В материалах Ford нет данных касательно разработки поколения S650 Mustang, премьера которого ожидалась в 2022-2023 годах, также отсутствуют изображения автомобиля на просторах Сети. Возможно, компания просто готовит крупное обновление текущего Mustang, который на рынке представлен с 2013 года. Не стоит исключать, что производитель сконструирует так называемую «временную» машину, пока не презентует результат такого масштабного проекта, как полноценный электрокар Mustang.
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Автоновости , Ford Mustang , Ford
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