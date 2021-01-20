Названы популярнейшие авто в России 

Автомобили марки Lada стали наиболее продаваемыми в России в 2020 году. Об этом сообщает «Автостат».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020-м продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%.

Сегодня в «Автостате» сообщили, что машинами, которые россияне покупали чаще других, стали авто марки Lada — 314 тысяч экземпляров или 21,5% от общего числа. Второе место по продажам заняли автомобили бренда KIA (201 тысячи экземпляров), третье — Hyundai (160 тысяч), четвертое — Renault (128 тысяч), а пятое — Volkswagen (102 тысячи).