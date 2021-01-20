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Названы популярнейшие авто в России 

Артём Кульша 1 час назад
Названы популярнейшие авто в России
Фото: ТАСС
Автомобили марки Lada стали наиболее продаваемыми в России в 2020 году. Об этом сообщает «Автостат».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020-м продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%.
Сегодня в «Автостате» сообщили, что машинами, которые россияне покупали чаще других, стали авто марки Lada — 314 тысяч экземпляров или 21,5% от общего числа. Второе место по продажам заняли автомобили бренда KIA (201 тысячи экземпляров), третье — Hyundai (160 тысяч), четвертое — Renault (128 тысяч), а пятое — Volkswagen (102 тысячи).
Наиболее популярной моделью стала Lada Granta (120 тысяч экземпляров), второе по популярности — Lada Vesta (103 тысячи), третьей — KIA Rio (88 тысяч), четвертой — Hyundai Creta (72 тысячи), пятой — Volkswagen Polo (58 тысяч).
На прошлой неделе глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель назвал 2020 год серьезным испытанием для автомобильной отрасли в России. При этом он отметил, что результат оказался ненамного хуже результата 2019-го, а российский авторынок упал не столь значительно, как в других европейских странах.
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Автоновости , Hyundai , Lada Granta , Kia , Hyundai Creta , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Volkswagen , Renault , Kia Rio , Томас Штэрцель
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