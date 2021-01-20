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Hyundai показал самый дешевый кроссовер 

Александр Котлеткин 47 минут назад
Первые изображения нового автомобиля доступны на сайте компании.
Компания Hyundai опубликовала новые тизерные изображения своего будущего самого дешевого кроссовера Bayon. Об этом сообщает Autonews.ru.
1/6  Компания Hyundai опубликовала новые тизерные изображения своего будущего самого дешевого кроссовера Bayon. Об этом сообщает Autonews.ru.
Фото: Reuters
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По данным журналистов, продажи нового автомобиля стартуют в Европе в первой половине года. Новинка станет последней моделью в стиле Sensuous Sportiness.
2/6  По данным журналистов, продажи нового автомобиля стартуют в Европе в первой половине года. Новинка станет последней моделью в стиле Sensuous Sportiness.
Фото: Reuters
Технические характеристики машины пока неизвестны.
3/6  Технические характеристики машины пока неизвестны.
Фото: Reuters
Скорее всего, Bayon получит бензиновый двигатель мощностью от 84 до 120 лошадиных сил и передний привод.
4/6  Скорее всего, Bayon получит бензиновый двигатель мощностью от 84 до 120 лошадиных сил и передний привод.
Фото: Reuters
Автомобиль будут оснащать автоматической или механической коробкой передач. Будет ли новинка доступна для россиян пока неясно.
5/6  Автомобиль будут оснащать автоматической или механической коробкой передач. Будет ли новинка доступна для россиян пока неясно.
Фото: Reuters
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На данный момент самым доступным кроссовером марки Hyundai в России является модель Creta.
6/6  На данный момент самым доступным кроссовером марки Hyundai в России является модель Creta.
Фото: Reuters
Компания Hyundai опубликовала новые тизерные изображения своего будущего самого дешевого кроссовера Bayon. Об этом сообщает Autonews.ru.
По данным журналистов, продажи нового автомобиля стартуют в Европе в первой половине года. Новинка станет последней моделью в стиле Sensuous Sportiness. Технические характеристики машины пока неизвестны. Скорее всего, Bayon получит бензиновый двигатель мощностью от 84 до 120 лошадиных сил и передний привод. Автомобиль будут оснащать автоматической или механической коробкой передач. Будет ли новинка доступна для россиян пока неясно.
На данный момент самым доступным кроссовером марки Hyundai в России является модель Creta.
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Автоновости , Фото , Hyundai
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