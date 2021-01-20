Hyundai показал самый дешевый кроссовер 

Автомобиль будут оснащать автоматической или механической коробкой передач. Будет ли новинка доступна для россиян пока неясно.

5/6 Автомобиль будут оснащать автоматической или механической коробкой передач. Будет ли новинка доступна для россиян пока неясно.

По данным журналистов, продажи нового автомобиля стартуют в Европе в первой половине года. Новинка станет последней моделью в стиле Sensuous Sportiness.

2/6 По данным журналистов, продажи нового автомобиля стартуют в Европе в первой половине года. Новинка станет последней моделью в стиле Sensuous Sportiness.

Компания Hyundai опубликовала новые тизерные изображения своего будущего самого дешевого кроссовера Bayon. Об этом сообщает Autonews.ru.

По данным журналистов, продажи нового автомобиля стартуют в Европе в первой половине года. Новинка станет последней моделью в стиле Sensuous Sportiness. Технические характеристики машины пока неизвестны. Скорее всего, Bayon получит бензиновый двигатель мощностью от 84 до 120 лошадиных сил и передний привод. Автомобиль будут оснащать автоматической или механической коробкой передач. Будет ли новинка доступна для россиян пока неясно.

На данный момент самым доступным кроссовером марки Hyundai в России является модель Creta.