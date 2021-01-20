Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Lancia станет премиальным брендом 

Motor.ru 3 часа назад
Lancia станет премиальным брендом
Фото: © Lancia
Концерн Stellantis, объединивший под своим крылом 14 брендов PSA и FCA, представил новую стратегию позиционирования. Теперь все марки формируют шесть рыночных «сегментов», в том числе премиум, где присутствуют Alfa Romeo, DS Automobiles и Lancia.
Ядром (Core) портфолио брендов Stellantis названы Citroen, Fiat и коммерческий Fiat Professional, а также Abarth. Судя по всему, они будут представлять массовый сегмент. На полступеньки выше (Upper mainstream) расположатся Peugeot, Opel и её британский близнец Vauxhall. Марки Chrysler, Dodge и RAM по праву считаются самыми американскими, поэтому их включили в сегмент American brands. «Джипу» между тем отведена роль глобальной марки (Global SUV), а Maserati в одиночестве будет отдуваться за люкс (Luxury).
Оставшиеся бренды представляют сегмент премиум. И в нем, наряду с Alfa Romeo и DS Automobiles, присутствует Lancia. Модельный ряд некогда успешной марки сейчас состоит из одной модели — хэтчбека Ypsilon. Он продается только в Италии и стоит от 14 750 евро (1,3 миллиона рублей). Всего предлагается три версии, с двигателями на метане (0,9 литра), сжиженном газе, а также с гибридной силовой установкой (1.0). Модель третьего поколения появилась в 2011 году. Она построена на платформе Fiat 500 и за 10 лет пережила всего один небольшой рестайлинг.
Можно предположить, что с новым руководством Лянча будет больше внимания уделять развитию и всё-таки расширит модельный ряд, воскресив, например, культовую Delta. Пока же это делают фанаты марки и сторонние дизайнеры.
Видео дня. Летающее авто запустят в серию
Motor.ru: последние новости
Американцы поставили новую «Ниву» в пример разработчикам Hummer Американцы поставили новую «Ниву» в пример разработчикам Hummer Chrysler не собирается уходить из России Chrysler не собирается уходить из России BMW может построить собственный завод в России BMW может построить собственный завод в России
Комментарии
Автоновости , Lancia , Fiat 500 , Citroen , Alfa Romeo , Peugeot , Fiat , Vauxhall , Dodge , Opel , Chrysler , Maserati
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение