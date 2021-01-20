Таксист потребовал с туристки 17 тысяч за поездку по Шереметьево

Таксист заставил пассажирку заплатить 17 тыс. рублей за поездку между терминалами в аэропорту Шереметьево . Об этом со ссылкой на заявление девушки в полицию сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«В дежурную часть в Шереметьево обратилась гражданка, попросившая принять меры к водителю такси, который за поездку из терминала D в терминал B потребовал с нее более 17 тыс. рублей. По данному факту сотрудниками управления проведена проверка», — уточнили в ведомстве.

При этом по уверениям таксиста указанная сумма сложилась исходя из официального тарифа компании, которую он представляет. Как именно называется фирма с подобным прайсом, в полиции не уточнили, однако, согласно данным онлайн-агрегаторов такси, средняя стоимость поездки между терминалами составляет порядка 500 рублей.

По словам сотрудников МВД, водитель всё-таки вернул девушке деньги. Но так как она отказалась от дальнейших претензий, мужчина был отпущен и дело по факту вымогательства возбуждено не было.