Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Таксист потребовал с туристки почти 20 тысяч рублей за поездку по Шереметьево 

TourDom и ещё 8 2 часа назад
Таксист потребовал с туристки 17 тысяч за поездку по Шереметьево
Фото: РИА Новости
Таксист заставил пассажирку заплатить 17 тыс. рублей за поездку между терминалами в аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на заявление девушки в полицию сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«В дежурную часть в Шереметьево обратилась гражданка, попросившая принять меры к водителю такси, который за поездку из терминала D в терминал B потребовал с нее более 17 тыс. рублей. По данному факту сотрудниками управления проведена проверка», — уточнили в ведомстве.

При этом по уверениям таксиста указанная сумма сложилась исходя из официального тарифа компании, которую он представляет. Как именно называется фирма с подобным прайсом, в полиции не уточнили, однако, согласно данным онлайн-агрегаторов такси, средняя стоимость поездки между терминалами составляет порядка 500 рублей.
По словам сотрудников МВД, водитель всё-таки вернул девушке деньги. Но так как она отказалась от дальнейших претензий, мужчина был отпущен и дело по факту вымогательства возбуждено не было.
Отметим, что о подобных случаях в Шереметьево стало известно еще в прошлом году. Как рассказывают сами пассажиры, в переходах к платформе «аэрометро», связывающей здания терминала, к туристам обращаются люди, выдающие себя за сотрудников авиакомпаний. Они сообщают о том, что поезда в данный момент не ходят и предлагают воспользоваться услугами трансфера практически бесплатно. Но по приезде водитель, как правило, блокирует двери и просит у клиента совсем не рыночную оплату за свои услуги. Часто жертвами таких махинаций становятся иностранцы и пассажиры стыковочных рейсов.
Видео дня. Летающее авто запустят в серию
Комментарии
Автоновости , Аэропорт Шереметьево , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение