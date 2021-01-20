Chrysler не собирается уходить из России 

В Chrysler ответили на сообщения об уходе с российского рынка: в компании заверили, что бренд сохранит свое присутствие в стране, передает ТАСС. В настоящее время дилеры продают единственную модель Chrysler — минивэн Pacifica.

О том, что Chrysler уходит из России, первой сообщила «Газета.ру» со ссылкой на дилеров. По словам собеседников издания, компания прекратила дистрибуцию автомобилей на территории страны и с прошлого года не поставляет новые машины. Последние несколько лет Chrysler представлен в России только минивэном Pacifica, который из-за высокой цены (от 4,5 миллиона рублей) не пользовался большим спросом. Так, например, за весь 2020 год дилерам удалось реализовать всего 36 новых автомобилей (-20 процентов относительно результата 2019 года), причем в мае, июне и сентябре не было продано ни одного экземпляра.

Срок действия Одобрения типа транспортного средства на Chrysler Pacifica , которое дает право реализовывать модель на территории России, истекло еще в середине прошлого года, а новое ОТТС, судя по базе Росстандарта, до сих пор не получено.

Несмотря на это, официальный представитель Chrysler заявил в разговоре с ТАСС, что бренд «как ни собирался, так и не собирается уходить с российского авторынка».