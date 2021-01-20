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В России оценили новые требования к дорожным камерам 

Вероника Полынина 2 часа назад
В России оценили новые требования к дорожным камерам
Фото: ТАСС
Эксперты оценили инициативу Минюста России о новых стандартах для дорожных камер фотовидеофиксации.
Координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов в эфире телеканала ОТР назвал проблему дорожных камер очень актуальной.
По его словам, фотовидеофиксация на дорогах стала способом сбора денег, хотя должна служить для снижения аварийности.
Он также отметил, что инициативой недовольны производители камер, потому что их продукция не будет соответствовать прописанным стандартам.
Адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько согласился, что в сфере фиксации нарушений пора навести порядок.

«Мне кажется, нужно провести ревизию всех ограничений на федеральных трассах. Убрать все противоречащие друг другу знаки. Стоит повысить скоростной лимит на трассах, где это возможно. На ЦКАД, или М5 стоят ограничения 90 км/ч. Плюс стоят неопознанные треноги, которые работают непонятно в чью пользу», — сказал он «Комсомольской правде».

Ранее, как писал «Рамблер», Минюст предложил внести изменения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях и установить дополнительные требованиях к дорожным камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения. В ведомстве считают, что нововведения позволят повысить точность фиксации нарушений и свести к минимуму число ошибочно назначенных штрафов.
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Автоновости , Сергей Радько , Леонид Антонов , Минюст РФ , Комсомольская правда
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