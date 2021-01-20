Спрос на долгосрочный каршеринг вырос почти наполовину

В последнее время в России на 40% увеличился спрос надлительную аренду машин. Эксперты связывают это с последствиямиограничительных мер.

Эксперты уверены, что в РФ надобность соблюдать дистанциюпривела к росту популярности сферы каршеринга. Согласно даннымстатистики, спрос на длительную аренду транспортных средств выросна 40% в минувшем году. Заметно сказался на этом и запрет назаграничные путешествия. В стране стал со всей активностьюразвиваться внутренний туризм. Сервисы каршеринга заявили о большойпопулярности загородных поездок у населения за минувшие месяцы. Средний чек за одну поездку у разных фирм стал больше на 9-30%, составив по результатам прошедшего года 250-330 рублей.

Между тем, такой востребованный сервис аренды транспортныхсредств, как каршеринг, имеет также и определенные недостатки. Внастоящее время в России работает больше десяти компаний из этойотрасли, где ведущей является «Яндекс. Драйв». Из его недостатковотмечают большие цены за услуги, время ожидания, динамичные тарифыи полное отсутствие компенсации, если приходится доливать«незамерзайку». Один из клиентов сообщал, что во время управлениямашиной ее электрика неадекватно работала, но в фирме заявили, чтопотребитель просто взял не свой автомобиль.