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В России подорожали легковые автомобили 

Вероника Полынина 38 минут назад
В России подорожали легковые автомобили
Фото: РИА Новости
Стоимость легковых автомобилей в России в 2020 году выросла примерно на 10%, заявил глава Renault в России Ян Птачек.
По словам Птачека, рост стоимости автомобилей «не так легко измерить», поскольку подорожание частично компенсируется дополнительным оборудованием и другими предложениями производителей.
Глава российского Renault подчеркнул, что цены на автомобили выросли, но не настолько, чтобы компенсировать снижение курса рубля.

«Мы видели, что рубль девальвировал довольно сильно, на 30%. Конечно, цены поднялись, но не на столько, чтобы компенсировать эти 30%. Увеличились некоторые таможенные пошлины», — приводит «Прайм» слова Яна Птачека.

Он предположил, что в 2021 году цены продолжат расти, но без резких рывков.

«Все производители стремятся это делать постепенно. Потому что, если это делать сразу, это будет неприятно для клиентов, для дилеров, и в итоге неприятно для производителя», — объяснил топ-менеджер.

По его словам, в России все привыкли к колебаниям курса и отыгрывают потери постепенно, чтобы не остановились продажи.

«Для нас важно, что ценовое позиционирование у нас осталось конкурентно, это для нас самый важный фактор», — заявил Птачек.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020-м продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%. Сегодня в «Автостате» сообщили, что россияне чаще всего покупали авто марки Lada — на них пришлось 21,5% от общего числа проданных машин. Марка Renault заняла четвертое место с 128 тысячами проданных машин.
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Автоновости , Lada , Renault
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