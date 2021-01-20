В России подорожали легковые автомобили 

Стоимость легковых автомобилей в России в 2020 году выросла примерно на 10%, заявил глава Renault в России Ян Птачек.

По словам Птачека, рост стоимости автомобилей «не так легко измерить», поскольку подорожание частично компенсируется дополнительным оборудованием и другими предложениями производителей.

Глава российского Renault подчеркнул, что цены на автомобили выросли, но не настолько, чтобы компенсировать снижение курса рубля.

«Мы видели, что рубль девальвировал довольно сильно, на 30%. Конечно, цены поднялись, но не на столько, чтобы компенсировать эти 30%. Увеличились некоторые таможенные пошлины», — приводит «Прайм» слова Яна Птачека.

Он предположил, что в 2021 году цены продолжат расти, но без резких рывков.

«Все производители стремятся это делать постепенно. Потому что, если это делать сразу, это будет неприятно для клиентов, для дилеров, и в итоге неприятно для производителя», — объяснил топ-менеджер.

По его словам, в России все привыкли к колебаниям курса и отыгрывают потери постепенно, чтобы не остановились продажи.

«Для нас важно, что ценовое позиционирование у нас осталось конкурентно, это для нас самый важный фактор», — заявил Птачек.