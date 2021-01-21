Минэк предложило отменить налог на экологичный транспорт

В России могут отменить или снизить транспортный налог для владельцев экологичного транспорта, в частности, газомоторного, по всей стране. Эту меру прорабатывает Минэкономразвития , она будет внесена на рассмотрение в комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики, сообщают "Известия".

Министерство также изучает возможность выплачивать субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра, а также прорабатывает различные меры стимулирования производителей экологичных автомобилей. Нововведения будут способствовать улучшению экологической ситуации в стране, считают эксперты.

Такая практика уже существует в ряде регионов, теперь льготы предлагается рассмотреть на федеральном уровне, уточнил представитель Минэкономразвития.

Сегодня размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и ставки, установленной в каждом конкретном регионе. Так, в Москве для машин мощностью до 100 л.с. ставка составляет 12 рублей с 1 л.с., от 100 до 125 л.с. — 25 рублей, от 125 до 150 л.с. — 35 рублей и так далее вплоть до 150 рублей для авто с мотором мощностью более 250 л.с. Налог выплачивается раз в год.

Минэкономразвития также предлагает предоставить субсидии покупателям автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывает возможности стимулирования производителей экологичных автомобилей.