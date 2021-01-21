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«Сбер» выяснил, чем российские водители занимаются в пробках 

Прайм 1 час назад
«Сбер» выяснил, чем водители занимаются в пробках
Фото: © fotolia.com/ Pavel Losevsky
Каждый пятый российский водитель, застряв в пробках, использует время для звонков близким или по работе, а еще 14% граждан слушают аудиокниги, говорится в совместном исследовании компаний "СберАвто" и "СберЗвук", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По данным опроса, 22% водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе. Самым популярным занятием стало прослушивание музыки (87%)", — выяснили аналитики.

Еще одним занятием в пробках является прослушивание аудиокниг — этих занимаются 14% водителей, а еще 12% водителей признались, что, сидя в машинах, с удовольствием поют. Около 7% автовладельцев коротают время в пробках, слушая подкасты. Еще 6% россиян заявили, что "очень злятся в пробках".
Популярными ответами стали также просмотр фильмов или каналов на Youtube, вебинаров, чтение новостей в социальных сетях и СМИ, игры на смартфоне. Несколько счастливчиков ответили, что в их городах пробок нет или всегда найдутся варианты объезда.
Среди самых необычных способов "переждать" пробку опрошенные указывали танцы, шитье и "размышления о жизни". Часть опрошенных ответили, что не отвлекаются за рулем, даже в пробках.
Опрос проводился с 22 декабря 2020 по 20 января 2021 года, в нем приняли участие 1125 человек по всей России. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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Автоновости , Сбербанк России , РИА Новости
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