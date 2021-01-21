Эксперт назвал особенности работы дорожных камер зимой

Фиксация нарушений ПДД в зимнее время имеет ряд особенностей, заявил в эфире радио Sputnik операционный директор компании «МВС Груп» Михаил Родионов . При оформлении протоколов, по его словам, учитываются погодные условия и видимость разметки.

Родионов подчеркнул, что на несоблюдение требований дорожной разметки составляет всего 3-5% от общего количества фиксируемых нарушений в Московской области. В основном система выявляет нарушителей автоматически, но бывают случаи, когда в процесс необходимо вмешательство человека. Например, зимой, когда из-за непогоды или легшего на проезжую часть снега линии на дороге становятся малозаметны. В этом случае решение, штрафовать автолюбителя или нет, принимает сотрудник ГИБДД

«Если инспектор приходит к мнению, что разметка не видна — администрирование (фиксация нарушений) может отключаться или материалы за определенный период времени отправляются в брак», — пояснил эксперт.

По его словам, то же касается пересечения «двойной сплошной». При этом, по словам Родионова, если автолюбитель все же получил штраф, то решение инспектора можно обжаловать, и в этом случае шансы на положительный для водителя исход дела высоки. Интересная деталь — зачастую спорные решение автоинспекторов обжалуют водители спецтранспорта: скорой помощи, коммунальных служб, силовых ведомств.

В целом, отметил эксперт, зимой количество нарушений снижается в 3-5 раз, потому что скорость передвижения уменьшается в несколько раз, резюмировал Родионов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что с 2021 года россиянам запретили парковаться на крышках колодцев пожарных гидрантов. Новый запрет ввели в рамках обновленных Правил противопожарного режима. При этом автоюристы говорят, что со штрафами за это нарушение не все так просто: сегодня автомобилист не сможет отличить обычную канализацию от пожарного гидранта, поскольку последние никак не отмечены.