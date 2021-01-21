В Госдуме предложили увеличить срок оплаты штрафов ПДД со скидкой

Иван Сухарев. Срок оплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения со скидкой следует увеличить. С такой идеей, как сообщает RT, выступил депутат Государственной думы

Он отметил, что внедрение системы скидок увеличило собираемость штрафов и дало гражданам возможность сэкономить. Необходимость увеличения срока оплаты штрафов за нарушение ПДД он мотивировал сложностью нынешних экономических условий, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, — не всем гражданам удается добыть деньги достаточно быстро, чтобы успеть получить скидку.

В 2021 году вступили в силу новые Правила противопожарного режима. В них появился запрет на стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и в местах вывода на фасады зданий патрубков для подключения мобильной пожарной техники.