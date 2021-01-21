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В Госдуме предложили изменить срок оплаты штрафов ПДД со скидкой 

Артём Кульша 34 минуты назад
В Госдуме предложили увеличить срок оплаты штрафов ПДД со скидкой
Фото: ТАСС
Срок оплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения со скидкой следует увеличить. С такой идеей, как сообщает RT, выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», срок оплаты штрафа со скидкой 50% составляет 20 дней с даты вынесения постановления. Некоторое время назад Сухарев направил письмо на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова с просьбой рассмотреть целесообразность увеличения этого срока до 40 дней.
Он отметил, что внедрение системы скидок увеличило собираемость штрафов и дало гражданам возможность сэкономить. Необходимость увеличения срока оплаты штрафов за нарушение ПДД он мотивировал сложностью нынешних экономических условий, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, — не всем гражданам удается добыть деньги достаточно быстро, чтобы успеть получить скидку.
В 2021 году вступили в силу новые Правила противопожарного режима. В них появился запрет на стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и в местах вывода на фасады зданий патрубков для подключения мобильной пожарной техники.
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Комментарии
Автоновости , Иван Сухарев , Михаил Черников , Госдума , ГИБДД
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