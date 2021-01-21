Volkswagen показал тизер флагманского электромобиля Trinity 

Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер раскрыл информацию о новом электромобиле марки, флагмане линейки ID. В документации он пока фигурирует под именем Project Trinity (Троица) и описывается как «концепция высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном».

ID.4. Судя по всему, Trinity — это часть проекта Artemis , запущенного генеральным директором Audi Маркусом Дуйсманом весной прошлого года. По крайней мере у проектов двух брендов похожие задачи. Как и Audi, Volkswagen планирует разработать «высокоэффективный электромобиль», используя для этого специфическую платформу — вероятно, речь идет об эволюционировавшей MEB , которая в своем нынешнем виде применяется для постройки серийных ID.3

Новая архитектура — одна из трех главных составляющих проекта (отсюда и название Троица). Две другие — это радикально новый подход к разработке автомобилей (все производственные процессы связаны общей сетью), а также система автономного вождения на базе нейросети. По умолчанию электрический флагман Volkswagen будет обеспечивать уровень автономности 2+ (самостоятельная смена полосы, слежение за разметкой, активный круиз-контроль), но с перспективой обновления до Level 4 (практически все ездовые сценарии обрабатывает автопилот).

Новый электрокар покажут до конца 2021 года — вероятно, в статусе концепта. Как он будет выглядеть — пока тоже загадка: на единственном изображении демонстрируется прикрытый покрывалом приплюснутый хэтчбек, чем-то напоминающий Volkswagen Golf. Между тем в планах Группы развивать и основную линейку «зеленых моделей», где к 2029 году должно в общей сложности быть 75 разных электромобилей.