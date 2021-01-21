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Volkswagen показал тизер флагманского электромобиля Trinity 

Motor.ru 1 час назад
Volkswagen показал тизер флагманского электромобиля Trinity
Фото: © Volkswagen
Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер раскрыл информацию о новом электромобиле марки, флагмане линейки ID. В документации он пока фигурирует под именем Project Trinity (Троица) и описывается как «концепция высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном».
Судя по всему, Trinity — это часть проекта Artemis, запущенного генеральным директором Audi Маркусом Дуйсманом весной прошлого года. По крайней мере у проектов двух брендов похожие задачи. Как и Audi, Volkswagen планирует разработать «высокоэффективный электромобиль», используя для этого специфическую платформу — вероятно, речь идет об эволюционировавшей MEB, которая в своем нынешнем виде применяется для постройки серийных ID.3 и ID.4.
Новая архитектура — одна из трех главных составляющих проекта (отсюда и название Троица). Две другие — это радикально новый подход к разработке автомобилей (все производственные процессы связаны общей сетью), а также система автономного вождения на базе нейросети. По умолчанию электрический флагман Volkswagen будет обеспечивать уровень автономности 2+ (самостоятельная смена полосы, слежение за разметкой, активный круиз-контроль), но с перспективой обновления до Level 4 (практически все ездовые сценарии обрабатывает автопилот).
Новый электрокар покажут до конца 2021 года — вероятно, в статусе концепта. Как он будет выглядеть — пока тоже загадка: на единственном изображении демонстрируется прикрытый покрывалом приплюснутый хэтчбек, чем-то напоминающий Volkswagen Golf. Между тем в планах Группы развивать и основную линейку «зеленых моделей», где к 2029 году должно в общей сложности быть 75 разных электромобилей.
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Автоновости , Volkswagen Golf , Audi , Volkswagen
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