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Renault обнародовала планы на ближайшую пятилетку 

Autorating.ru 1 час назад
Renault обнародовала планы на ближайшую пятилетку
Фото: Reuters
Глава российского офиса компании Renault Ян Птачек, рассказал о будущих моделях, которые появятся на нашем рынке в ближайшие пять лет. Первым станет вседорожник Renault Duster, чья презентация пройдёт в онлайн-формате 11 февраля.
Вслед за Дастером, представят третье поколение седанов Logan и хэтчбеков Sandero, которые будут переведены на современную архитектуру CFM-B, её же будут использовать будущие Лады. С большей долей вероятности, дизайн и оснащение Logan и Sandero будет идентично румынским «близнецам» Dacia, а в наборе силовых установок появятся бензиновые турбомоторы семейства Energy TCe рабочим объёмом от 1,0 до 1,3 л.
Плюс к этому, российскую гамму компании Renault пополнит новая модель C-класса, в каком формате она появится пока неизвестно, как нет информации и пятом дебютанте, возможно это будет электрокар.
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Автоновости , Renault Duster , Lada , Renault , Dacia
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