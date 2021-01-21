Renault обнародовала планы на ближайшую пятилетку 

Глава российского офиса компании Renault Ян Птачек, рассказал о будущих моделях, которые появятся на нашем рынке в ближайшие пять лет. Первым станет вседорожник Renault Duster, чья презентация пройдёт в онлайн-формате 11 февраля.

Вслед за Дастером, представят третье поколение седанов Logan и хэтчбеков Sandero, которые будут переведены на современную архитектуру CFM-B, её же будут использовать будущие Лады . С большей долей вероятности, дизайн и оснащение Logan и Sandero будет идентично румынским «близнецам» Dacia , а в наборе силовых установок появятся бензиновые турбомоторы семейства Energy TCe рабочим объёмом от 1,0 до 1,3 л.

Плюс к этому, российскую гамму компании Renault пополнит новая модель C-класса, в каком формате она появится пока неизвестно, как нет информации и пятом дебютанте, возможно это будет электрокар.