Цена на бензин приблизилась к историческому максимуму

Биржевая стоимость бензина АИ-92 почти достигла потолка. В четверг цены приблизились к историческому максимуму до 53,4 тысячи рублей за тонну.

Как пишет «Коммерсант», причинами этой ситуации стали рост экспортной альтернативы из-за снижения пошлины и роста цен на нефть, а также повышение акцизов.

Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2018 году. Рекорд в 54,9 тысячи рублей за тонну был побит в мае того года.

Эксперты считают, что ситуация нетипична для января. Также они отмечают, что потенциал повышения цен в оптовом звене практически исчерпан, так как дальше стоимость будет на уровне экспортной альтернативы.

Минэнерго сообщило о планах на отгрузку на внутренний рынок 2,6 млн тонн бензина (в январе), это на 100 тысяч тонн меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Более низкие отгрузки объясняются пока плавно восстанавливающимся спросом на топливо на фоне ослабления антиковидных ограничений, — сказали в Минэнерго.

Там подчеркнули, что поставки «полностью удовлетворяют текущий спрос».