Цена на бензин приблизилась к историческому максимуму

Биржевая стоимость бензина АИ-92 почти достигла потолка. В четверг цены приблизились к историческому максимуму до 53,4 тысячи рублей за тонну.
Как пишет «Коммерсант», причинами этой ситуации стали рост экспортной альтернативы из-за снижения пошлины и роста цен на нефть, а также повышение акцизов.
Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2018 году. Рекорд в 54,9 тысячи рублей за тонну был побит в мае того года.
Эксперты считают, что ситуация нетипична для января. Также они отмечают, что потенциал повышения цен в оптовом звене практически исчерпан, так как дальше стоимость будет на уровне экспортной альтернативы.
Минэнерго сообщило о планах на отгрузку на внутренний рынок 2,6 млн тонн бензина (в январе), это на 100 тысяч тонн меньше, чем за тот же период в прошлом году.
Более низкие отгрузки объясняются пока плавно восстанавливающимся спросом на топливо на фоне ослабления антиковидных ограничений, — сказали в Минэнерго.
Там подчеркнули, что поставки «полностью удовлетворяют текущий спрос».
Как сообщал NEWS.ru, запасы бензина на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах в России снизились на 27%, до 1,18 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), представленные на заседании Биржевого комитета при ФАС.