Запасы бензина снизились до минимума с 2015 года

Запасы бензина на российских НПЗ снизились на 27%, до 1,2 миллионов тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. Это минимальный уровень за последние шесть лет. Как сообщает РБК Минэнерго рекомендовало нефтяникам нарастить запасы до 1,8 миллионов тонн к маю 2021 года.

Данные о том, что запасы бензина на НПЗ и нефтебазах (товарные остатки, которые накапливаются у производителей на случай дефицита или проблем с обеспечением топливом в стране) снизились до 1,18 млн тонн, были получены от Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) при Минэнерго. Их обнародовали 20 января в ходе заседания Биржевого комитета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом РБК рассказали два участника заседания.

"Текущие запасы компаний по товарному бензину по состоянию на 17 января 2021 года находятся на уровне 1,2 миллионов тонн", — подтвердил РБК представитель Минэнерго.

Гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов , ссылаясь на данные ЦДУ ТЭК, отметил, что такой показатель — самый низкий с 2015 года по накоплению запасов в преддверии сезона ремонтов НПЗ, когда заводы традиционно снижают производство. По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, товарные остатки у нефтяных компаний находятся на "критически низком уровне", что вызывает обеспокоенность в преддверии не только плановых ремонтных работ на НПЗ, но и посевной, а также весеннего увеличения спроса.

По данным ЦДУ ТЭК на 12 января, запасы бензина составляли 1,23 миллионов тонн, что примерно на 270 тысяч тонн ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 490 тысяч тонн меньше, чем было в январе 2019 года.

Туркалов отметил, что падение запасов уже вызвало резкий рост цен на бирже. Так, за последний месяц, с 20 декабря 2020 года по 20 января 2021-го, оптовые биржевые цены на бензин АИ-92 в европейской части России выросли на 16,16%, до 52,08 тысяч рублей за тонну. АИ-95 также подорожал на 16,3%, до 53,28 тысяч рублей за тонну. В Сибири и на Дальнем Востоке рост цен на бирже составил 18,73 и 20,4% соответственно. Это максимальный рост в январе с 2018 года, следует из данных торгов.

Аркуша считает, что рост биржевых цен на топливо можно объяснить падением его производства и отгрузок на внутренний рынок. "На внутреннем топливном рынке в настоящее время наблюдается нарушение баланса спроса и предложения, в основном по автомобильным бензинам. Производство и отгрузки бензинов снижаются, плановые показатели, рекомендованные Минэнерго, в полном объеме не выполняются", — сказал он. По его мнению, проблему дисбаланса спроса и предложения бензина помогло бы решить увеличение его производства и поставок на внутренний рынок.

Однако представитель Минэнерго утверждает, что поставки топлива на АЗС идут в "стабильном режиме", полностью удовлетворяя текущий спрос. "Ожидается плановое постепенное наращивание объема товарных запасов бензина при полном удовлетворении потребностей внутреннего рынка, Минэнерго направило нефтяным компаниям рекомендации нарастить запасы бензина до 1,8 миллионов тонн к маю 2021 года", — подытожил он.