Renault планирует снять с производства «Ладу Веста»

Автомобиль «Лада Веста» может быть снят с производства. Об этом сообщает «Прайм».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», корпорация «Рено» (владеет «АвтоВАЗом») представила новую стратегию развития.
Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем сокращения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов. На оставшихся платформах будет выпущено до 24 новинок к 2025-у.
Бренды «Лада» и «Дачия» будут объединены в одно бизнес-подразделение. Будущие модели брендов будут базироваться на одной платформе — CMF-B. Число имеющихся моделей брендов будет сокращено. В 2023-м будут представлены две новые модели «Лады» B-сегмента, в 2024-м — еще одна, в 2025-м — автомобиль C-сегмента.
«Существует вероятность, что в ближайшем будущем придется расстаться с моделью "Лада Веста", которая не представляет интереса на рынке. Дело в том, что платформа CMF-B существует для изготовления машин класса В. "Веста" не подходит под эти параметры, потому как принадлежит С-сегменту. У компании нет никаких причин менять конструкцию автомобиля и укорачивать ее для новой "тележки"», — сообщает «Прайм».
Вчера в «Автостате» сообщили, что «Лада Веста» — вторая по популярности модель автомобилей в России в 2020 году (103 тысячи проданных экземпляров). Первая — «Лада Гранта» (120 тысяч), третья — «Киа Рио» (88 тысяч).