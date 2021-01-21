Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

«Ладу Веста» могут снять с производства 

Артём Кульша 29 минут назад
Renault планирует снять с производства «Ладу Веста»
Фото: ТАСС
Автомобиль «Лада Веста» может быть снят с производства. Об этом сообщает «Прайм».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», корпорация «Рено» (владеет «АвтоВАЗом») представила новую стратегию развития.
Она подразумевает резкое сокращение расходов до 2023 года путем сокращения объемов производства, числа используемых платформ и семейств силовых агрегатов. На оставшихся платформах будет выпущено до 24 новинок к 2025-у.
Бренды «Лада» и «Дачия» будут объединены в одно бизнес-подразде­ление. Будущие модели брендов будут базироваться на одной платформе — CMF-B. Число имеющихся моделей брендов будет сокращено. В 2023-м будут представлены две новые модели «Лады» B-сегмента, в 2024-м — еще одна, в 2025-м — автомобиль C-сегмента.

«Существует вероятность, что в ближайшем будущем придется расстаться с моделью "Лада Веста", которая не представляет интереса на рынке. Дело в том, что платформа CMF-B существует для изготовления машин класса В. "Веста" не подходит под эти параметры, потому как принадлежит С-сегменту. У компании нет никаких причин менять конструкцию автомобиля и укорачивать ее для новой "тележки"», — сообщает «Прайм».

Вчера в «Автостате» сообщили, что «Лада Веста» — вторая по популярности модель автомобилей в России в 2020 году (103 тысячи проданных экземпляров). Первая — «Лада Гранта» (120 тысяч), третья — «Киа Рио» (88 тысяч).
Видео дня. В Москве испытывают беспилотное летающее такси
Комментарии 1
Автоновости , Lada Granta , Kia , Lada Vesta , Lada , Renault , Dacia , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение