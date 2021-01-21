Renault планирует снять с производства «Ладу Веста»

«Существует вероятность, что в ближайшем будущем придется расстаться с моделью "Лада Веста", которая не представляет интереса на рынке. Дело в том, что платформа CMF-B существует для изготовления машин класса В. "Веста" не подходит под эти параметры, потому как принадлежит С-сегменту. У компании нет никаких причин менять конструкцию автомобиля и укорачивать ее для новой "тележки"», — сообщает «Прайм».