Владельцев экологичных машин предложили освободить от транспортного налога

В России предложили отменить транспортный налог на экологичные автомобили, работающие на газе. Меру разработало Минэкономразвития: по мнению его экспертов, льгота поможет улучшить экологическую обстановку в стране, сообщают «Известия».

Цель снижения или полной отмены налога — сделать транспорт на газомоторном топливе более привлекательным для россиян, что поможет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В некоторых регионах такие поблажки уже введены, теперь же их хотят закрепить на федеральном уровне.

Кроме этого, в министерстве предлагают выплачивать субсидии на покупку автомобилей с двигателями объемом до одного литра, а также стимулировать производителей экологичных машин. О каких именно мерах поддержки идет речь, пока неизвестно.

Предложения внесут в комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики, который отправят на рассмотрение в правительство до конца второго квартала нынешнего года. По прогнозам, новые меры позволят снизить потребление топлива по всей стране с нынешних 70 миллионов тонн до 59 миллионов.

Льготы для владельцев машин на газе уже введены во многих регионах России. В Нижегородской области организации могут платить 50 процентов от ставки, а в Республике Башкортостан это касается и физических лиц. Различные послабления действуют в Новосибирской, Ленинградской, Владимирской, Калужской, Костромской, Челябинской и других областях.

В 2021 году из бюджета выделили 3,77 миллиарда рублей на строительство 134 метановых заправок, и еще 700 миллионов — на установку ГБО на автомобили, отметили в Минэнерго.