Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶

Владельцев экологичных машин хотят освободить от транспортного налога 

Motor.ru 2 часа назад
Владельцев экологичных машин предложили освободить от транспортного налога
Фото: © life.ru
В России предложили отменить транспортный налог на экологичные автомобили, работающие на газе. Меру разработало Минэкономразвития: по мнению его экспертов, льгота поможет улучшить экологическую обстановку в стране, сообщают «Известия».
Цель снижения или полной отмены налога — сделать транспорт на газомоторном топливе более привлекательным для россиян, что поможет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В некоторых регионах такие поблажки уже введены, теперь же их хотят закрепить на федеральном уровне.
Кроме этого, в министерстве предлагают выплачивать субсидии на покупку автомобилей с двигателями объемом до одного литра, а также стимулировать производителей экологичных машин. О каких именно мерах поддержки идет речь, пока неизвестно.
Предложения внесут в комплексный план по повышению энергоэффективности российской экономики, который отправят на рассмотрение в правительство до конца второго квартала нынешнего года. По прогнозам, новые меры позволят снизить потребление топлива по всей стране с нынешних 70 миллионов тонн до 59 миллионов.
Льготы для владельцев машин на газе уже введены во многих регионах России. В Нижегородской области организации могут платить 50 процентов от ставки, а в Республике Башкортостан это касается и физических лиц. Различные послабления действуют в Новосибирской, Ленинградской, Владимирской, Калужской, Костромской, Челябинской и других областях.
В 2021 году из бюджета выделили 3,77 миллиарда рублей на строительство 134 метановых заправок, и еще 700 миллионов — на установку ГБО на автомобили, отметили в Минэнерго.
В ноябре еще четыре региона России отменили транспортный налог на электрокары: Дагестан, Забайкальский край, Башкирия и Волгоградская область. Власти надеются, что мера подстегнет продажи и даже привлечет в регионы туристов. Сахалинская область пошла еще дальше: в течение 10 лет все автомобили на островах планируют перевести на электричество или газ.
Видео дня. В Москве испытывают беспилотное летающее такси
Motor.ru: последние новости
Американцы поставили новую «Ниву» в пример разработчикам Hummer Американцы поставили новую «Ниву» в пример разработчикам Hummer УАЗ отказался от создания «русского Prado» УАЗ отказался от создания «русского Prado» Volkswagen показал тизер флагманского электромобиля Trinity Volkswagen показал тизер флагманского электромобиля Trinity
Комментарии
Автоновости , Volkswagen Golf , Volkswagen , Минэкономразвития , Минэнерго , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение