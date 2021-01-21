Китайцы выпустили похожий на УАЗ пикап

Подконтрольная концерну SAIC фирма Wuling продемонстрировала снимки своего нового автомобиля Journey. Внешне этот транспорт напоминает отечественный УАЗ «Пикап».

Wuling Journey схож с УАЗ «Пикапом» только силуэтом, но в размерах китайский вариант уступает автомобилю из Ульяновска. Пикап из КНР в ширину достигает 1640 мм, в длину 5105 мм, а в высоту 1810 мм. Колесная база отечественная модификация составляет 3000 мм, что на 160 мм короче, чем у Journey. Помимо того, азиатская модель стал экономичнее своего европейского оппонента: под его капотом находится 1,5-литровый 99-сильный агрегат, а расход горючего составляет семь литров на 100 км пути. УАЗ «Пикап» обладает 2,7-литровым мотором с отдачей 150 л.с., при этом его расход достигает 12,8 литра бензина. Когда именно Wuling Journey появится на рынке и по какой цене все еще неизвестно. Нет данных о продажах машины и за пределами Китая.

Прежде сообщалось, что УАЗ будет продавать свои автомобили на рынке США. В Штатах появятся "Хантер" и "Патриот", а их поставкой станет заниматься компания Bremach. Российские автолюбители, узнав об этой новости, сообщили о готовности приобрести модели компании, предназначенные для экспорта за океан, потому как уверены в их хорошей качестве и надежности. Многие отметили, что для получения хороших доходов от реализации данных средств перемещения в США, УАЗу придется предоставлять американцам высокий уровень обслуживания "Патриота" и "Хантера".

Ранее сообщалось, что УАЗ прекратил временно разрабатывать проект новой версии «Патриота». По словам представителей фабрики, во время ограничений они заморозили работы по проекту и пока занимаются созданием графика инвестиций и программы реализации.