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Volkswagen Group вновь оштрафуют за выбросы вредных веществ 

Car.ru 1 час назад
Volkswagen Group оштрафуют за выбросы вредных веществ
Фото: Reuters
Немецкий концерн Volkswagen получил штраф за превышение объемов выбросов химикатов в атмосферу в этом году. Сумма штрафа составит несколько миллионов евро.
Volkswagen, невзирая на начало продаж автомобилей ID.3 и Audi e-tron, заметно превысил приемлемую норму выбросов в ушедшем году. Руководители компании признали ошибку, пообещав исправить данную ситуацию в наступившем году. Сообщается, что Audi и Volkswagen смогли решить задачу по выбросам, данные марок «Народного автомобиля»: Skoda, Seat и Porsche пока не опубликована. Нужно добавить, что выбросы по брендам Bentley и Lamborghini специалисты концерна считают по отдельности. Как предполагается, в нынешнем году Volkswagen сможет уменьшить цифры благодаря продажам Skoda Enyaq и ID.4.
Ранее сообщалось, что Volkswagen представил в Нидерландах специальную версию автомобиля Polo Harlekin. Новинка оказалась очень разноцветной, что должно скрасить ушедший год и повысить настроение среди клиентов компании. Первая комплектация вышла в 90-х и получила название в честь известного итальянского театрального героя.
Volkswagen — немецкий автомобильный гигант с главным офисом в Вольфсбурге. Ее автомобили пользуются огромной популярностью по всей планете. В 2019 году было реализовано 6,6 миллиона машин бренда. Шесть лет назад Volkswagen попал в центр скандала в связи с подозрениями уровня выбросов в испытаниях отдельными дизельными автомобилями, которые продаются в Европе и США. В 2018 году в Брауншвейге фирму оштрафовали на миллиард евро. Компания согласилась с этим и не подавала апелляцию.
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Комментарии
Автоновости , Audi , Bentley , Lamborghini , SEAT , Volkswagen , Skoda , Porsche
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