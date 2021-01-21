Volkswagen Group оштрафуют за выбросы вредных веществ

Немецкий концерн Volkswagen получил штраф за превышение объемов выбросов химикатов в атмосферу в этом году. Сумма штрафа составит несколько миллионов евро.

Seat и Volkswagen, невзирая на начало продаж автомобилей ID.3 и Audi e-tron, заметно превысил приемлемую норму выбросов в ушедшем году. Руководители компании признали ошибку, пообещав исправить данную ситуацию в наступившем году. Сообщается, что Audi и Volkswagen смогли решить задачу по выбросам, данные марок «Народного автомобиля»: Skoda Porsche пока не опубликована. Нужно добавить, что выбросы по брендам Bentley Lamborghini специалисты концерна считают по отдельности. Как предполагается, в нынешнем году Volkswagen сможет уменьшить цифры благодаря продажам Skoda Enyaq и ID.4.

Ранее сообщалось, что Volkswagen представил в Нидерландах специальную версию автомобиля Polo Harlekin. Новинка оказалась очень разноцветной, что должно скрасить ушедший год и повысить настроение среди клиентов компании. Первая комплектация вышла в 90-х и получила название в честь известного итальянского театрального героя.

Volkswagen — немецкий автомобильный гигант с главным офисом в Вольфсбурге. Ее автомобили пользуются огромной популярностью по всей планете. В 2019 году было реализовано 6,6 миллиона машин бренда. Шесть лет назад Volkswagen попал в центр скандала в связи с подозрениями уровня выбросов в испытаниях отдельными дизельными автомобилями, которые продаются в Европе и США. В 2018 году в Брауншвейге фирму оштрафовали на миллиард евро. Компания согласилась с этим и не подавала апелляцию.