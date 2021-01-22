Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Новый президент США с первого дня ужесточил требования к автопроизводителям 

Motor.ru 1 час назад
Новый президент США с первого дня ужесточил требования к автопроизводителям
Фото: Motor.ru
46-й президент США Джо Байден в первый же день вступления в новую должность распорядился отменить некоторые стандарты для автомобильной отрасли, принятые его предшественником, Дональдом Трампом. Первые законопроекты будут направлены на масштабное развитие электротранспорта, а также на жесткий контроль экономичности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
По мнению Джо Байдена, приоритетом развития автомобильной отрасли должна стать всеобщая электрификация. Президент заявил о планах правительства инвестировать многомилионные суммы в развитие сети электрозаправок. Их число должно увеличиться минимум на полмиллиона. Кроме того, в США появятся новые льготные условия для производителей электротранспорта. Все эти изменения станут частью новой стратегии развития, которая к 2050 году должна привести к нулевому количеству выбросов CO₂ в стране.
Инициативы нового президента напрямую повлияют на традиционную автомобильную отрасль. В частности, Байден планирует вернуть прежние стандарты для автопроизводителей, которые должны будут ежегодно улучшать показатели экономичность автомобилей на пять процентов — при Трампе достаточно было 1,5 процента. Кроме того, глава США собирается вернуть штату Калифорния возможность устанавливать собственные, более жесткие требования к объемам выбросов выхлопных газов.
Когда заявленные поправки в работу автомобильной отрасли вступят в силу — неизвестно. В любом случае перед тем как изменить существующие стандарты администрации нового президента придется обсуждать нововведения с представителями отрасли, а также местными властями и экологами.
Накануне представители Минэкономразвития предложили отменить транспортный налог на экологичные автомобили, работающие на газе. По мнению экспертов, новая льгота поможет улучшить экологическую обстановку в стране.
Видео дня. Актёры дубляжа прокатились по ЦКАД
Motor.ru: последние новости
Американцы поставили новую «Ниву» в пример разработчикам Hummer Американцы поставили новую «Ниву» в пример разработчикам Hummer УАЗ отказался от создания «русского Prado» УАЗ отказался от создания «русского Prado» Владельцев экологичных машин хотят освободить от транспортного налога Владельцев экологичных машин хотят освободить от транспортного налога
Комментарии
Автоновости , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение