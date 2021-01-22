Новый президент США с первого дня ужесточил требования к автопроизводителям 

46-й президент США Джо Байден в первый же день вступления в новую должность распорядился отменить некоторые стандарты для автомобильной отрасли, принятые его предшественником, Дональдом Трампом. Первые законопроекты будут направлены на масштабное развитие электротранспорта, а также на жесткий контроль экономичности автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По мнению Джо Байдена, приоритетом развития автомобильной отрасли должна стать всеобщая электрификация. Президент заявил о планах правительства инвестировать многомилионные суммы в развитие сети электрозаправок. Их число должно увеличиться минимум на полмиллиона. Кроме того, в США появятся новые льготные условия для производителей электротранспорта. Все эти изменения станут частью новой стратегии развития, которая к 2050 году должна привести к нулевому количеству выбросов CO₂ в стране.

Инициативы нового президента напрямую повлияют на традиционную автомобильную отрасль. В частности, Байден планирует вернуть прежние стандарты для автопроизводителей, которые должны будут ежегодно улучшать показатели экономичность автомобилей на пять процентов — при Трампе достаточно было 1,5 процента. Кроме того, глава США собирается вернуть штату Калифорния возможность устанавливать собственные, более жесткие требования к объемам выбросов выхлопных газов.

Когда заявленные поправки в работу автомобильной отрасли вступят в силу — неизвестно. В любом случае перед тем как изменить существующие стандарты администрации нового президента придется обсуждать нововведения с представителями отрасли, а также местными властями и экологами.