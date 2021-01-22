АвтоВАЗ выпустил новую версию Lada Niva 

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АвтоВАЗ приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend в специсполнении BLACK.

Как сообщается на сайте компании, новая версия будет отличаться контрастными элементами дизайна: черными колесными дисками, черными корпусами зеркал и темной обивкой потолка и сидений.

"Классический дизайн с черными акцентами одинаково выигрышно смотрится и в городе, и на природе", — отметил производитель.

Стоимость новой версии будет начинаться от 729 тысяч рублей. За эту цену в комплектацию войдет кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, а также 16-дюймовые литые диски колес.

В серию BLACK входят Сross-версии семейств Vesta, XRAY, а также трехдверная версия Lada Niva Legend. Эти автомобили поступили в продажу в октябре прошлого года.