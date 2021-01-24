Новые штрафы для автомобилистов появятся в 2021 году

2021 год станет годом открытий для автомобилистов. Так, в КоАП РФ появилась новая норма "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", согласно которой оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

По его словам, в неюридической среде такую меру уже прозвали как "штраф за автохлам".

До недавних пор сфера, связанная с соблюдением правил в городской среде, регулировалась по большей части на местном уровне — наказание и размер ответственности регулировали муниципальные власти.

"Однако такой подход оказался неэффективен, поэтому новая статья КоАП легко восполнит этот пробел", — полагает юрист.

Чтобы внести ясность, какие машины относятся к "хламу", Минюст определил, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются "транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. И/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство". При этом, что именно считать "брошенными" автомобилями, КоАП не уточняет.

Однако не всем стоит переживать из-за нововведений, уверен Редин. В частности, в доработанной версии КоАП сохранены размеры административных штрафов в установленных ранее пределах. Ответственность за уже прописанные в КоАП нарушения действительно не подняли, зато придумали новые — до 50 тысяч рублей.

Например, за мойку авто в запрещенных местах собственников будут наказывать штрафом до 2 тысяч рублей.

Остановка на газонах, цветниках и иных областях, занятых зелеными насаждениями, а также проезд транспортных средств по этим территориям, повлечет штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если нарушения зафиксированы в автоматическом режиме специальными техсредствами (например, через приложение "Помощник Москвы"), то штраф составит 2 тысячи рублей.

За остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Также согласно изменениям, статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования дополнена отягчающей частью — наличием в салоне несовершеннолетнего: тогда водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а прав лишить на срок от двух до трех лет.

По словам юриста, теперь в КоАП подробно прописаны требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам с функциями фотосъемки и видеозаписи.

"Более того, установлены нормы для полученных с их помощью материалов: они должны стать основой для запуска федерального приложения с рабочим названием "Народный инспектор" по примеру того, как в столице работает мобильное приложение "Помощник Москвы", с помощью которого граждане могут фиксировать на свои мобильные телефоны ряд грубых нарушений ПДД", — поясняет юрист.

В КоАП закреплено, что новая программа станет частью Госуслуг, то есть докладывать о нарушениях смогут лишь прошедшие там регистрацию.

"Новости касаются и порядка техосмотра: самая устрашающая часть реформы перенесена еще на год — штраф в 2 тысячи рублей за каждый день езды без диагностической карты появится только в марте 2022 года. Однако изменилась периодичность для техосмотра: новые автомобили не проходят его первые 4 года, а по прошествии периода нужно будет проходить его раз в 2 года, а для машин старше 10 лет — каждый год. Таким образом, в 2021 году техосмотр потребуется легковушкам, выпущенным в 2017-м, 2015-м, 2013-м, 2011-м, или старше", —указал Редин.

Теперь ужесточились наказания и для тех, кто обеспечивает автомобилистов: введены штрафы за формирование диагностической карты без проведения реального осмотра, которые для ИП и юрлиц достигают трехсот тысяч рублей (статья 14.4.1 КоАП). Еще более внушительные штрафы грозят за работу без аккредитации или незаконную аккредитацию, а в самых запущенных случаях преступникам грозит уголовная ответственность по статье 171 УК РФ — до 6 месяцев ареста.

Автомобилисты же за получение фальшивой карты могут заработать штраф в размере 5-10 тысяч рублей. Также к ним могут применить часть 3 статьи 327 УК РФ — до 1 года лишения свободы, но "такое суровое наказание маловероятно".

Изменения коснулись и сдачи экзаменов. Если до этого успешно сданный автодром являлся "несгораемым" этапом, то с апреля 2021 года придется пересдавать его заново, если курсант провалит вождение по городу.

Усложнится и логистика экзамена. Больше не будет известных накатанных маршрутов: инспектор сможет выстраивать путь, выбирая из схем улиц те, где разрешена учебная езда. Вместе с тем, сократится число упражнений на автодроме — курсанты будут выполнять лишь четыре из них: маневрирование в тесных пространствах, параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку.

И наконец 2021-й станет первым полноценным годом, когда заново регистрируемые автомобили получат исключительно электронные ПТС . В отличие от бумажной версии, ЭПТС является записью в охраняемой базе данных, которая содержит гораздо больший объем информации (например, данные о ТО, ДТП, страховках). При регистрации авто на руки автомобилистам будет выдаваться лишь выписка из ЭПТС.

Также в 2021 году продолжится внедрение процедуры оформления ДТП без пострадавших по системе европротокола.