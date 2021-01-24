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Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов 

ТК «Звезда» и ещё 12 1 час назад
Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Фото: РИА Новости
С 2021 года в России появились новые штрафы для автомобилистов. Подробно о них рассказал юрист Егор Редин.
Так, появилась новая норма, в соответствии с которой водителей ждет предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. Как отмечает эксперт, в неюридической среде этот штраф называют «штрафом за автохлам». Об этом передает агентство «Прайм».
Штрафом до двух тысяч рублей теперь будет наказываться мойка автомобиля в запрещенных местах. За проезд или остановку на газонах придется заплатить штраф от полутора до четырех тысяч рублей, за остановку, стоянку и проезд по детским площадкам — от двух до пяти тысяч.
Более того, дополнили статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Согласно новой норме, в случае, если в салоне находится несовершеннолетнее лицо, водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а также лишить прав на два-три года.
Ранее в начале года в России ввели еще один новый штраф для автомобилистов — за неоплату проезда по платной дороге водителей легковушек ждет штраф 1 500 рублей.
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