Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов 

С 2021 года в России появились новые штрафы для автомобилистов. Подробно о них рассказал юрист Егор Редин.

Так, появилась новая норма, в соответствии с которой водителей ждет предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. Как отмечает эксперт, в неюридической среде этот штраф называют «штрафом за автохлам». Об этом передает агентство «Прайм».

Штрафом до двух тысяч рублей теперь будет наказываться мойка автомобиля в запрещенных местах. За проезд или остановку на газонах придется заплатить штраф от полутора до четырех тысяч рублей, за остановку, стоянку и проезд по детским площадкам — от двух до пяти тысяч.

Более того, дополнили статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Согласно новой норме, в случае, если в салоне находится несовершеннолетнее лицо, водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а также лишить прав на два-три года.