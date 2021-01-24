Новые штрафы для водителей ввели в России 

За брошенный автомобиль водители могут получить до трех тысяч рублей штрафа, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Прайм".

Новая статья появилась в Кодексе об административных правонарушениях. Ее суть рассказал юрист Егор Редин. По его словам, новая норма будет регулировать благоустройство придомовых территорий с использованием автомобилей.

В простонародье стать назвали "штраф за автохлам". Норма заработала с 2021 года, ранее подобные штрафы могли выписывать только, если правила были прописаны в местном законодательств. Однако не всегда такая норма срабатывала, поэтому сейчас ее решили закрепить на федеральном уровне. В самом Кодексе не уточняется, что понимать под автохламом.

Правда Минюст уже дал развернутый ответ. Так, если у машины будут отсутствовать основные части: двери, капот. Шины, зеркала и многое другое, то авто могут посчитать за хлам и выписать штраф. Помимо этого, еще несколько новых понятий появилось в КоАП, касающихся водителей. Теперь им будут выписывать штрафы за проезды по детским площадкам, за парковку на газонах.

Отказ от медосвидетельствования, если в машине есть несовершеннолетний, обойдется водителю дороже в 50 тысяч рублей штрафа и более продолжительным лишением прав. Измениться сдача на права: упражнений на автодроме станет меньше, но если ученик завалит город, то до следующей попытки ему необходимо будет снова сдать автодром.