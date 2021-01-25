Власти подготовили законопроект о запрете на эксплуатацию неисправного транспорта

Если новый законопроект примут, неисправным автомобилям будут запрещать эксплуатацию, а для этого — приостанавливать действие диагностических карт. У хозяина машины будет трое суток, чтобы добраться до места, отремонтировать автомобиль и пройти внеочередной техосмотр.

Таково положение новых поправок к закону о безопасности дорожного движения и к закону о техосмотре. Рабочая группа по регуляторной гильотине уже одобрила эти изменения. Теперь проект внесут в Госдуму

Если водитель в эти трое суток не отремонтирует машину, а продолжит на ней ездить, инспекторы просто задержат его свидетельство о регистрации транспортного средства. Это помимо штрафа в 500 рублей по КоАП, говорит обозреватель «Российской газеты» Владимир Баршев:

«Если водитель в эти трое суток не отремонтирует машину после запрещения эксплуатации и не пройдет внеочередной техосмотр, а продолжит на ней ездить, инспекторы просто задержат его свидетельство о регистрации транспортного средства. Запрещаться эксплуатация будет в соответствии с перечнем неисправностей, условий, которые предусматривают запрет эксплуатации. Надо сказать, что в него тоже собираются внести изменения, и предполагается, что эти два документа должны вступить в силу одновременно. В частности, в нем предполагается запретить эксплуатацию автомобилей зимой на летних шинах, а летом на шипованных. Запрет эксплуатации у нас был, но довольно давно. С ноября 2014 года его убрали из КоАП, потому что до этого он заключался в том, что с автомобиля снимали регистрационные знаки, но потом знаки снимать перестали, потому что без знаков камеры не могли фиксировать нарушения этих автомобилей. Соответственно, запрет эксплуатации стал просто бессмысленным. Неисправные автомобили все-таки создают проблемы на дорогах: если, например, машина на летней резине зимой, она мешает проехать, создает заторы, просто создает опасность на дороге. Часто встречаются на дороге машины, которые едут без света ночью. Вот за все за это и будет применяться запрет на эксплуатацию».

Запрет на эксплуатацию особенно актуален для регионов, где появление неисправного автомобиля на дорогах никого не удивляет, отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто

«Часто видим на дороге, особенно где-то в провинции, машину, у которой вот сейчас отвалятся все колеса, в каком-то чудовищном состоянии. Уже и сейчас в ПДД прописан запрет на эксплуатацию такого транспорта. На моей памяти эта возможность использовалась крайне редко. Сейчас зачем-то еще отдельно хотят прописать. Я ничего против не имею, если пропишут, другое дело, чтобы это не было очередным мертворожденным законом, который приняли, а вот исполнять никто не спешит. Потому что реально много машин, которые создают аварийную ситуацию. Как это совместить с тем, что на сегодняшний день у сотрудников полиции есть запрет проводить техосмотр на дороге, я не знаю».

По новому законопроекту запрет эксплуатации не накладывается, если неисправность можно устранить на месте. Например, поменять лампочку в фаре. Но если ликвидировать поломку на месте нельзя (например, неработающий дворник со стороны водителя), то придется пройти внеочередной техосмотр. При этом на такой диагностике будет проверяться только то, что стало причиной запрета эксплуатации.

Информация о том, что машина прошла внеочередной техосмотр, сразу же появится в информационной системе ЕАИСТО. После этого запрет на эксплуатацию автоматически снимут.