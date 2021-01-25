Власти подготовили законопроект о запрете на эксплуатацию неисправного транспорта

«Если водитель в эти трое суток не отремонтирует машину после запрещения эксплуатации и не пройдет внеочередной техосмотр, а продолжит на ней ездить, инспекторы просто задержат его свидетельство о регистрации транспортного средства. Запрещаться эксплуатация будет в соответствии с перечнем неисправностей, условий, которые предусматривают запрет эксплуатации. Надо сказать, что в него тоже собираются внести изменения, и предполагается, что эти два документа должны вступить в силу одновременно. В частности, в нем предполагается запретить эксплуатацию автомобилей зимой на летних шинах, а летом на шипованных. Запрет эксплуатации у нас был, но довольно давно. С ноября 2014 года его убрали из КоАП, потому что до этого он заключался в том, что с автомобиля снимали регистрационные знаки, но потом знаки снимать перестали, потому что без знаков камеры не могли фиксировать нарушения этих автомобилей. Соответственно, запрет эксплуатации стал просто бессмысленным. Неисправные автомобили все-таки создают проблемы на дорогах: если, например, машина на летней резине зимой, она мешает проехать, создает заторы, просто создает опасность на дороге. Часто встречаются на дороге машины, которые едут без света ночью. Вот за все за это и будет применяться запрет на эксплуатацию».
«Часто видим на дороге, особенно где-то в провинции, машину, у которой вот сейчас отвалятся все колеса, в каком-то чудовищном состоянии. Уже и сейчас в ПДД прописан запрет на эксплуатацию такого транспорта. На моей памяти эта возможность использовалась крайне редко. Сейчас зачем-то еще отдельно хотят прописать. Я ничего против не имею, если пропишут, другое дело, чтобы это не было очередным мертворожденным законом, который приняли, а вот исполнять никто не спешит. Потому что реально много машин, которые создают аварийную ситуацию. Как это совместить с тем, что на сегодняшний день у сотрудников полиции есть запрет проводить техосмотр на дороге, я не знаю».